В начале 2026 года стало известно о выполненной российскими оружейниками из Ижевска крупной поставке новых укороченных автоматов АК-12К в действующую армию. Как и в полноразмерный АК-12, так и в его новую компактную версию, внесены доработки по итогам применения на фронте.

Фактически в производстве находится уже третья версия полноразмерного автомата — «модификация 2023 года».

В процессе серийного производства 5,45-мм автомат АК-12 менялся трижды — версии 2018, 2021 и 2023 годов. В третьем поколении сделан упор на улучшение эргономики, удобство управления и повышение надежности. Но для штурмовиков, ведущих бои в условиях застройки, в окопах, укреплениях и т. п. крайне важны и размеры автоматического оружия.

Укороченный АК-12К в 2025 году пришел в войска уже с учетом всех доработок. Эта версия уже используется штурмовыми подразделениями Российской армии. У АК-12К укороченный ствол, складной и регулируемый по длине приклад, планки Пикатинни на крышке ствольной коробки и цевье, щелевой пламегаситель. Используются патроны 5,45×39 мм, включая как базовый боеприпас, так и патроны с повышенной пробиваемостью и трассирующие патроны. В стандартном магазине 30 патронов. Масса без магазина составляет около 3,4 кг. Длина АК-12К со сложенным прикладом — всего 57 сантиметров, с разложенным — 81 см.

Стоит также отметить, что новые АК-12К, поставленные на фронт, комплектуются сразу 8 магазинами каждый. Автоматы также получили приборы малошумной стрельбы.