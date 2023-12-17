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Город находится на восточном побережье Камчатки. Расстояние до Москвы почти 6700 км, время отличается на 9 часов. Рядом с Петропавловском-Камчатским есть сразу несколько вулканов, причём два из них — действующие. Крупные извержения случаются редко, но иногда бывают выбросы пепла и задымления. Побережье Камчатки, Японии и Курил — самое сейсмоактивное место на планете. В XX столетии в районе юго-восточной Камчатки произошло десять 7-балльных, два 8-балльных и одно 9-балльное землетрясение. А мелких толчков, которые почти не ощущаются в городе, бывает по несколько тысяч в год.

Петропавловск-Камчатский изначально строили как портовый город. Первые 11 зданий построены в 1740 году экипажем бота «Святой Гавриил» ходе 2-й Камчатской экспедиции. Со временем гавань преобразовали в крепость, которая участвовала в Крымской войне — в 1854 году защитники города отразили нападение англо-французской эскадры.

Оборудованный морской торговый порт официально открыли в 1943 году. В советское время население города достигало 273 тысяч человек. Сейчас Петропавловск-Камчатский — самый большой город Камчатки. Здесь живёт почти 163 тысячи человек — более половины всего населения края.

1. Первыми из Русского царства сюда добрались казаки в 1697 году. Они построили склады для хранения ясака — пушнины, которую собирали как налог с народов Сибири и Дальнего Востока. В 1740 году сюда добрались участники Второй Камчатской экспедиции. Задачей экспедиции было найти путь в Северную Америку и близлежащим островам Тихого Океана. Острог, из которого впоследствии вырос Петропавловск-Камчатский, был промежуточной базой. Название Петропавловский острог получил от имён кораблей-пакетботов «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел», которые участвовали во Второй Камчатской экспедиции.

В 1790 году Петропавловскую гавань преобразовали в крепость, а 1812 году порт стал центром Камчатского приморского управления. В течение века население города колебалось в районе 1000 человек и только после революции 1917 года начало резко расти. К 1930 году в городе было уже 6 тысяч жителей, а к 1962 году — 100 тысяч.

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2. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки. Третья вершина — потухший вулкан Козельский. Последняя активность Корякского вулкана зафиксирована в 2008 году, Авачинской сопки — в 2001 году. Вулканы и сопки стали «визитной карточкой» города и всей Камчатки. Банк России в 2008 году выпустил набор памятных монет, посвящённых вулканам Камчатки. Одно из интересных мест города — музей «Вулканариум». Здесь можно узнать о внутреннем устройстве вулканов, увидеть образцы пород, лавы и минералов, посмотреть видеоролики об извержениях.

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3. Корякская сопка — самый высокий из действующих вулканов рядом с Петропавловском-Камчатским. Высота сопки — 3456 м, диаметр кратера — 90 м, глубина — 24 м.

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4. В районе Петропавловска-Камчатского часто бывают землетрясения. Большинство происходит на расстоянии 30—150 километров от восточного побережья Камчатки. В год происходит несколько тысяч землетрясений, но большинство из них слабые и не ощущаются. В среднем около 10 землетрясений в год можно отнести к толчкам средней силы, а раз в 10 лет случаются и сильные. Иногда подводные землетрясения вызывают цунами — например, в 1952 году волна достигла берегов Камчатки и практически уничтожила город Северо-Курильск. Петропавловск-Камчатский тогда не пострадал — его защитил узкий проход в бухту Авачинская.

Для защиты от землетрясений в жилых домах города используют железобетонные «рёбра» на зданиях, армирование и усиленный фундамент. Внешние элементы («рёбра») называются контрфорсами — они создают жёсткий каркас вокруг здания и служат дополнительной опорой. Сейсмозащита в Петропавловске-Камчатском — обязательное условие для строительства.

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5. Исторический центр Петропавловска-Камчатского расположен между Мишенной, Петровской и Никольской сопками. Здесь же находится озеро Култучное, которое отделено от Авачинской бухты узким перешейком. Изначально озеро питалось ключами на дне и многочисленными родниками на сопках. Но когда появлялся город, на месте некоторых родников строили склады и жилые дома, а в озеро поступали нечистоты со свалок и предприятий, уличные стоки. В результате Култучное озеро было сильно загрязнено. Его частично засыпали, чтобы возводить новые объекты — например, стадион.

© img.geliophoto.com

6. Камчатский Морской Собор расположен в центре города на сопке «Радиосвязи». Высота храма — 41 метр, он вмещает до 500 человек. Храм освятили в 2023 году. В 2019 году рядом с собором установили гаубицы Д-30 чтобы возродить традицию полуденных залпов. Через полгода гаубицы перенесли на мыс Сигнальный. Первые полуденные залпы на Камчатке раздались в 1842 году — ежедневно в 12.00 пушка стреляла холостым зарядом.

© img.geliophoto.com

7. Этнодеревня в Петропавловске-Камчатском. Объект начали строить в 2016 году и по задумке здесь должны были появиться дома и ресторан в стиле коренного населения, макеты пакетботов. Но в процессе строительства было много жалоб от местных жителей и экологов. В октябре 2023 года этнодеревню снесли, а территорию планируют вернуть городу.

© img.geliophoto.com

8. Мишенная, Петровская и Никольская сопки в центре Петропавловска-Камчатского — идеальные точки для того, чтобы увидеть город и его окрестности. На сопках обустроены смотровые площадки, есть дорожки, чтобы подняться на машине или пешком. С Мишенной сопки взлетают парапланы, на Петровской работает горнолыжный комплекс, а на Никольской обустроили парк в честь защитников города во время Крымской войны.

© img.geliophoto.com

9. Площадь Ленина, памятник-стела «Город воинской славы» и Центральный пляж. Вся нынешняя площадь Ленина стоит на территории, где раньше было Култучное озеро. В конце 1940-х эту часть озера засыпали грунтом. В то время на Озерновской косе стояли склады, а под Никольской сопкой был рынок — и площадь называлась Базарной.

Со временем рынок перенесли на Озерновскую косу, площадь забетонировали, положили асфальт, установили скамейки, клумбы, освещение. Когда в 1964 году здесь построили театр, площадь стали называть Театральной. А в 1978 году установили памятник Ленину — и площадь снова переименовали.

В последующие годы на площади появилась скульптурная группа с покровителями города апостолами Петром и Павлом, памятник Василию Завойко, первому губернатору города. В 2015 году в центре установили стелу «Город воинской славы». Сейчас разрабатывают новые планы по благоустройству площади — изменить транспортную развязку, заново спроектировать парковку возле здания Правительства, А на месте ларьков у подножия Никольской сопки построить общественное здание с рестораном, концертным залом, кофейнями, игровыми и переговорными зонами.

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10. Правительство Камчатского края построено на месте городской коммунальной бани, которую снесли в 1960-х годах.

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11. Ленинская улица, бизнес-центр Новкам. Здание называют «Золотая башня» или «Кукурузина». Есть и более неприличные названия этой высотки.

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12. Камчатский краевой объединённый музей — крупнейшее музейное собрание региона. Впервые музей здесь появился в 1911 году, но когда губернатор сменился, финансирование прекратили. Позже музей возродили, но экспонаты перевезли в училище. С 1982 года музей снова работает в здании бывшей канцелярии губернатора. Экспозиции посвящены истории, природе, обороне Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры в 1854 году.

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13. Театр драмы и комедии. Первое выступление труппа профессиональных артистов дала в 1933 году. С тех пор театр несколько раз переезжал, пока в 1991 году не обзавёлся собственным зданием.

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14. Никольская сопка через перешеек соединяется с Сигнальным мысом — это южная оконечность небольшого полуострова, который отделяет Петровскую губу от Авачинской бухты. На Никольской сопке есть парк с монументами, посвящёнными защитникам Петропавловска.

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15. «Смертельная» батарея лейтенанта А. П. Максутова в парке «Никольская сопка». Знаменитая третья батарея — она же Максутовская или «Смертельная» — которая обороняла город в 1854 году. Князь Александр Максутов командовал батареей из 5 орудий, которые располагались на открытом месте на берегу. По батарее вели огонь корабли англо-французской эскадры — она была обречена на гибель. Но город всё же смог отразить нападение — десант англичан и французов во время штыковой контратаки сбросили в море.

© img.geliophoto.com

16. Камчатский краевой суд. В городе есть здания в нескольких архитектурных стилях — дома начала прошлого века, часовня 1885 года, резиденция губернатора, старейший маяк на российском побережье Тихого океана.

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17. Этнодеревня, которую снесли в октябре 2023 года. В правительстве края заверили, что теперь территорию впишут в общий ансамбль центральной площади города. На месте бывшей этнодеревни может появиться детский игровой городок, центр малочисленных коренных народов Севера, площадка для городских развлекательных программ и лодочная станция для прогулок по озеру.

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20. Комсомольская площадь, которую все называют КП. Дело не в сокращении названия — когда город разрастался, в этом месте выход в сторону Ленинградской улицы был по пропускам. На месте, где сейчас стоит монумент с танком Т-34, был КПП. В народе название сократилось до КП, прижилось и сохранилось до наших дней.

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21. Стадион Спартак впервые появился в 1969 году. К Олимпиаде 1980 года здесь провели масштабную реконструкцию, а в 2020 году состоялось ещё одно торжественное открытие стадиона после обновления.

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22. Вулканы на фоне — Корякский, Авачинский и Козельский.

© img.geliophoto.com

23. Корякская сопка в последний раз извергалась 2008 году — тогда был крупный выброс пепла на западном склоне, а дымовой шлейф от кратера растянулся на 100 км.

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24. Петропавловская губа. Рыбный порт.

© img.geliophoto.com

25. Дом вице-губернатора в центре города. Считается памятником развития русской архитектуры конца XIX — начала XX века. Именно в этот период началось интенсивное строительство с соблюдением единого принципа планирования территории.

© img.geliophoto.com

26. Судоремонтная верфь, бухта Заводская. До 1934 года на этом месте была тайга, но бухта Раковая настолько привлекла комиссию Акционерного Камчатского Общества своей глубиной, защитой от ветров и близостью к камчатской столице, что здесь решили построить верфь. В 1936 году она уже приняла в ремонт свой первый пароход.

© img.geliophoto.com

27. Петропавловск-Камчатский — один из самых восточных городов России. Разница по времени с Москвой — 9 часов. Здесь раньше начинается день, раньше приходит Новый Год. Самолёт до Москвы летит примерно 8,5 часов — если опираться на местное время, то прилететь можно раньше, чем вылетел.

© img.geliophoto.com

28. В городе сейчас активно развивается туризм — люди приезжают посмотреть на настоящие вулканы, походить по пляжу из вулканического песка, побывать в долине гейзеров. Есть вертолётные экскурсии, конные походы, морские прогулки, сплавы по рекам, рыбалка. Да и пейзажи внутри города точно заслуживают внимания.

© img.geliophoto.com

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