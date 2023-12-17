«Тоша» ТХ-45СМ Беспилотная Вездеходная Платформа для СВО

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Стремительное развитие электроники в 21 столетии внесло свои неожиданные коррективы в тактические приёмы ведения боя, что выразилось в огромном количестве различных беспилотников, в основном воздушных, но в последнее время стали всё больше появляться и наземные варианты. Довольно хорошо известен эстонский наземный дрон THeMIS гусеничного типа, который пригоден как для доставки грузов, так и для эвакуации раненых. У нас тоже известен ряд беспилотных машин, управляемых по радиоканалу, но в основном это ударные системы или же роботы для разминирования, а вот для доставки грузов или эвакуации раненых до последнего времени ничего практически не было. Группа российских инженеров-энтузиастов решила устранить этот пробел и спроектировала и построила полностью электрический беспилотный дрон, а точнее вездеходную платформу, которая в первую очередь предназначена именно для этих целей.

Представляем наземный беспилотник «Тоша» ТХ 45СМ. Машина построена по шестиколёсной схеме с независимым электроприводом на каждое колесо, что позволяет в случае выхода из строя части колёс продолжать движение к цели, а так же делает платформу исключительно проходимой и манёвренной. Вездеход бесшумен, т.к. в нём нет двигателя внутреннего сгорания, по той же причине его практически не видно в тепловизор. Управляется «Тоша» с небольшого пульта, напоминающего игровой джойстик, связь поддерживается по закрытому радиоканалу, но есть возможность переключиться на управление по электрическому кабелю, что может быть необходимо в условиях массированного применения противником средств РЭБ. Грузоподъёмность платформы составляет1000 килограммов, а дальность хода может достигать 180 км в зависимости от ёмкости устанавливаемых аккумуляторов.

Для чего может быть использован дрон? Конечно же, в первую очередь для доставки грузов на передовую и эвакуации раненых, из-за его низкого профиля и хорошей грузоподъёмности он идеально подходит для этих целей. «Тоша» пригоден для разминирования территорий, если на него поставить трал, годится он и в качестве платформы для установки различных видов вооружений, а так же может применяться в качестве дрона-камикадзе. Несомненно, вездеход может применяться в сугубо мирных целях для тех случаев, когда пребывание человека в зоне его действия небезопасно.

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