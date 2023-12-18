ЦНИИТОЧМАШ выполнил ГОЗ по поставкам боеприпасов

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения полностью выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию в адрес заказчиков.

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«Обязательства по государственным контрактам выполнены в полном объеме и в установленный срок, партии пистолетных патронов поставлены заказчикам», — сообщил временный генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Михаил Луданный.

Справка: АО «ЦНИИТОЧМАШ» является головным предприятием страны по разработке боеприпасов к стрелковому и специальному оружию.

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