Зенитная ракета 9М333 с тремя режимами наведения снова в партии госзаказа
Зенитная управляемая ракета 9М333, которую «Калашников» начал выпускать серийно с 2020 года, продолжает поступать в войска по госзаказу. Очередная крупная партия уже отгружена заказчику.
Ракета работает по принципу «выстрелил-забыл» и применяется в составе зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и его модификаций. Её главная особенность — головка самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Это позволяет эффективно поражать воздушные цели даже при постановке оптических помех, включая сбрасываемые и парашютируемые ловушки, уточнили в Концерне.
За время эксплуатации 9М333 зарекомендовала себя как надёжное средство поражения воздушных целей. Ракету применяют в том числе в зоне СВО — против беспилотников, крылатых ракет и другой воздушной техники противника.
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