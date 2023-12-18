«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на ремонт боевых машин

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144 БТРЗ «Высокоточных комплексов» ГК Ростех досрочно выполнил государственный оборонный заказ 2023 года по ремонту БМД-2, БТР-Д. Таким образом, предприятием досрочно закрыты все контракты по ремонту техники для десанта.

⚙️В ходе ремонтных работ предприятием были отремонтированы либо полностью заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне. Объемы производства на предприятии увеличены в несколько раз.

⚙️Качество отремонтированной для десантников техники гарантировано личной ответственностью и заинтересованностью каждого сотрудника екатеринбургского завода.

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