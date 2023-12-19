На «Бежицкой стали» освоили производство усиленных рамы и балки

На АО «Бежицкая сталь» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») освоили производство усиленных рамы и балки для грузовых полувагонов.

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Продукция отличается улучшенными техническими характеристиками и позволяет выдерживать нагрузку 25 тонн на ось.

«Детали „Рама боковая“ и „Балка надрессорная“ для инновационной тележки 18-194-01 с осевой нагрузкой 25 тонн имеют больший запас прочности и повышенный ресурс, а также большую грузоподъёмность по сравнению с крупным вагонным литьём для тележки с осевой нагрузкой 23,5 тонны», — сообщает Игорь Тимофеев, руководитель дивизиона грузового вагоностроения и литья (в который входит завод «Бежицкая сталь»).

Подготовка к производству усиленных рамы и балки велась специалистами «Бежицкой стали» не один год. За это время на предприятии освоили и изготовили необходимую оснастку для производства продукции, были пройдены все квалификационные и сертификационные испытания и получены сертификаты соответствия на инновационное литьё.

В рамках долгосрочного сотрудничества между АО Корпорация «УралВагонЗавод» и АО «Бежицкая сталь» заключены договора на поставку литья для инновационных вагонов. Сотрудники УВЗ осуществляют входной контроль прямо на площадях «Бежицкой стали». Сегодня предприятие работает без замечаний со стороны уральских Заказчиков.

Справка: Сегодня «Бежицкая сталь» выпускает более трёхсот наименований литья. Мощности завода позволяют производить более 40 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. В настоящий момент производится модернизация оборудования, которая позволит увеличить выпуск продукции до 60 тысяч тонн в год.

© tmholding.ru

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