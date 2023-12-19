В Карачаево-Черкесии открылась вторая за год швейная фабрика
В Черкесске открылась швейная фабрика по производству текстильных изделий.
В этом году это уже вторая швейная фабрика, открытая на территории республики. Ранее, в июле, открыли производство одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды в Малокарачаевском районе.
На новом производстве уже налажена цепочка по производству головных уборов мощностью 3 тыс. штук в сутки. Основным и главным направлением предприятия станет изготовление спецформы для российских военнослужащих.
Сейчас на фабрике трудится 65 человек, в дальнейшем с ростом производственных мощностей руководство предприятия расширит штат до 150.
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