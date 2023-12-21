В российские войска начали поступать РСЗО 9К512 «Ураган-1М»

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20 декабря начались поставки высокоточных РСЗО 9К512 «Ураган-1М», которые постепенно должны заменить ранние системы 9К57 «Ураган». Об этом сообщает Telegram-канал «Русское оружие ».

Данная система оснащается двумя транспортно-пусковыми модулями. При этом, предусмотрено одновременное оснащение транспортно-пусковыми модулями как с 220-мм реактивными снарядами, так и 300-мм снарядами (в подобной комбинированной бикалиберной конфигурации боекомплект одной боевой машины 9А53 будет достигать 21 единицы).

Помимо бикалиберной конфигурации специалисты тульского НПО «Сплав» оснастили «Ураган-1М» ещё и опцией пакетной перезарядкой модульного типа, которая может составлять порядка 3,5 — 4 мин. Наличие передовой цифровой КСАУО обеспечивает развёртывание системы в боевое положение и наведение всего за 20 секунд. А свёртывание и уход с огневой позиции — всего за 40 секунд. Данные особенности в несколько раз повышают боевую устойчивость в контрбатарейных дуэлях.

Таким образом, «Ураган-1М» представляет собой перспективную гибридную модификацию РСЗО «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», расчёт которой может эффективно задействовать реактивные снаряды 2 калибров в зависимости от удалённости, приоритетности целевого объекта. Для контрбатарейного противодействия взводу РСЗО «Град» или RM-70 ВСУ могут быть задействованы 220-мм снаряды 9М27К с кассетными БЧ, в то время как против HIMARS могут быть применены управляемые РС 9М544 с самоприцеливающимися боевыми элементами «Мотив-3М»

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