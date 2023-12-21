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Электроника, электротехника и приборы

Разработка Ростеха увеличила срок службы чип-резисторов в пять раз

 © rostec.ru

Дочерний холдинг «Росэлектроника» создал новое поколение резистивной пасты для производства чип-резисторов. Разработка отличается высоким содержанием драгоценных материалов, что позволило увеличить срок службы электронных компонентов до 25 лет.

Палладий и рутений в составе пасты позволяет комплектующим сохранять стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. А применение серебра в контактных площадках резисторов обеспечивает максимально высокий уровень пайки и надежность контактного соединения.

Чип-резисторы используются для изготовления широкого спектра изделий: от мобильных телефонов до автомобильной и промышленной электроники.

Аналоги популярных зарубежных брендов служат около пяти лет после монтажа на плату. Новая разработка Ростеха обладает более высокими техническими характеристиками по сравнению с ними, но при этом имеет сопоставимую цену.

https://t.me/rostecru/6853

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Источник: https://rostec.ru/news/

«Росэлектроника»
  • Нет аватара liman
    21.12.2316:05:07

    Молодцы специалисты Новосибирского «Оксид» которые разработали новую резистивную пасту

    #1274335
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