Разработка Ростеха увеличила срок службы чип-резисторов в пять раз

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Дочерний холдинг «Росэлектроника» создал новое поколение резистивной пасты для производства чип-резисторов. Разработка отличается высоким содержанием драгоценных материалов, что позволило увеличить срок службы электронных компонентов до 25 лет.

Палладий и рутений в составе пасты позволяет комплектующим сохранять стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. А применение серебра в контактных площадках резисторов обеспечивает максимально высокий уровень пайки и надежность контактного соединения.

Чип-резисторы используются для изготовления широкого спектра изделий: от мобильных телефонов до автомобильной и промышленной электроники.

Аналоги популярных зарубежных брендов служат около пяти лет после монтажа на плату. Новая разработка Ростеха обладает более высокими техническими характеристиками по сравнению с ними, но при этом имеет сопоставимую цену.

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