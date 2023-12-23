Завершена реконструкция станций Могоча и Пеньковская на Забайкальской железной дороге

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Модернизация станции Могоча (ЗабЖД) позволила улучшить её пропускные способности. Теперь в чётном направлении пропускная способность увеличилась до 97 поездов (ранее 92), в нечётном — до 89 (ранее 87).

С 2019 года выполнены работы по устройству земляного полотна, уложено более 3 км путей и 10 стрелочных переводов. В чётном и нечётном парках установили новые светофоры, выполнена реконструкция контактной сети и верхнего строения пути.

«После укладки в нечётном парке двух съездов и четырёх стрелок появилась возможность принимать длинносоставные поезда на 201-й путь и пропускать пассажирские, с обгоном грузовых, по 202-му пути. Также обеспечено беспрепятственное движение нечётных составов по неправильному пути», — рассказал начальник Могочинского центра организации работы железнодорожных станций Забайкальской дирекции управления движением Андрей Чесноков.

На станции возвели новую низкую пассажирскую платформу с навесами и освещением длиной 600 м. «Для экипировки пассажирских вагонов установили водозаправочные колонки. Построена новая водопроводная сеть с насосной станцией и модулем подогрева. К ней от тяговой подстанции Могоча проведена воздушная линия протяжённостью 2,5 км», — сообщил инспектор Забайкальской дирекции капитального строительства Владимир Баранов.

Кроме того, на ЗабЖД после обновления ввели в эксплуатацию соседнюю с Могочей станцию Пеньковая. Здесь удлинили третий и четвёртый пути, уложили дополнительный путь и четыре дополнительных съезда. Увеличенная ёмкость станции будет задействована при расстановке грузовых составов и для обгона пассажирскими поездами перед Могочей.

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