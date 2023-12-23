Во Владимирской области и Татарстане открылись новые спортивные объекты

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Во Владимире открылся ледовый дворец «Полярис»

В спорткомплексе стартовал фестиваль «Владимирский лед». Гвоздем программы стало ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». В главных ролях выступили олимпийские чемпионы Татьяна Волосажар и Дмитрий Соловьев.

С 1 января на базе «Поляриса» будет работать региональная спортшкола по хоккею «Русичи».

Раньше в областном центре для юных хоккеистов и фигуристов не хватало тренировочных площадок. На весь город действовал один ледовый дворец «Владимир» на проспекте Ленина. Комплекс «Полярис», который мог взять на себя часть нагрузки, простаивал с марта 2020 года. Реконструкцией дворца занялись предприниматели. Они провели работы на свой счет.

В Нижнекамске открылся новый ледовый дворец

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В спорткомплексе предусмотрен крытый каток с искусственным льдом, тренажерный зал, четыре раздевалки на 25 мест каждая.

На базе ледового дворца будет работать детская хоккейная школа академии «Ак Барс». В школу уже приняли 150 юношей, а в будущем планируется набор учеников 11 возрастов. На данный момент в школе работают три тренера.

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