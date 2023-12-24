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Фотофакты

Состоялось первое богослужение в Соборной мечети Крыма

 © sun9-64.userapi.com

В Соборной мечети в Симферополе состоялся первый намаз. На богослужение собрались сотни человек, в их числе представители региональных общин. Намаз проводил муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Торжественное открытие главной Соборной мечети в Симферополе состоится позже. Роспись главного купола была закончена летом.Главная Соборная мечеть полуострова возводилась с 2017 года. Большая Соборная мечеть является одним из лучших архитектурных шедевров современного Симферополя.

 © vesti-k.ru

Здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров имеет внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). Внутреннее пространство вымощено мрамором, высажены растения. У мечети четыре минарета по 50 метров, увенчанные полумесяцами. Основное здание мечети сможет вместить более 3000 верующих, в том числе на балконе 900 женщин.

 © sun9-17.userapi.com

 © sun9-37.userapi.com

 © vesti-k.ru

 © vesti-k.ru

 © vesti-k.ru

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Источник: https://vesti-k.ru/news/2023/12/09/...stoyalsya-v-sobornoj-mecheti-kryma/

храмы, общество, архитектура, Крым
  • Jorjio774 Jorjio774
    24.12.2319:10:14

    Отлично.    Россия — добрый дом для всех конфессий. На том стоим.

    #1274516
    • Нет аватара termometrix
      24.12.2319:23:38

      Здесь мы также должны выразить благодарность строителям, в том числе прибывшим из Турции, за то, что они смогли великолепно завершить свою работу по строительству мечети, несмотря на давление санкций и постоянные угрозы со стороны киевского режима.

      В настоящий момент все граждане России, независимо от своей религиозной принадлежности, плечом к плечу, как истинные братья, сражаются против нацизма и империализма!

      #1274518
      • Clausson Clausson
        25.12.2302:48:25

        Это был практически личный проект Эрдогана. Во всяком случае он проявлял сильную заинтересованность в этом проекте и даже обсуждал его в Путиным после возвращения Крыма в родную гавань. Но приехать на открытие испугался. Я думаю мусульмане Крыма это легко переживут, а уж остальная Россия и не заметит.

        Отредактировано: Clausson~02:49 25.12.23
        #1274524
        • Kolyda Kolyda
          25.12.2316:16:39

          Но приехать на открытие испугался.

          Приезд Эрдогана был бы публичным признанием страной НАТО принадлежности Крыма к России. На это его фрондизма не хватило.

          #1274564
        • Нет аватара termometrix
          25.12.2316:19:43

          Архитектурная концепция:

          Соборная мечеть реализует классические архитектурные формы османской архитектуры, вдохновленные архитектурными решениями собора Святой Софии в Константинополе. Декор мечети — в стиле османского барокко с элементами тюльпанного османского стиля, к которым были добавлены новые народные крымскотатарские орнаменты.

          #1274565
  • Нет аватара Serguei
    25.12.2311:14:57

    «…отдельный балкон для 900 женщин…»

    #1274539
    • Нет аватара termometrix
      25.12.2312:38:55

      Не вижу ничего удивительного.

      Так принято по исламскому канону богослужения в молитвенном храме.

      #1274549
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