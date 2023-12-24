Состоялось первое богослужение в Соборной мечети Крыма

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В Соборной мечети в Симферополе состоялся первый намаз. На богослужение собрались сотни человек, в их числе представители региональных общин. Намаз проводил муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Торжественное открытие главной Соборной мечети в Симферополе состоится позже. Роспись главного купола была закончена летом.Главная Соборная мечеть полуострова возводилась с 2017 года. Большая Соборная мечеть является одним из лучших архитектурных шедевров современного Симферополя.

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Здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров имеет внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). Внутреннее пространство вымощено мрамором, высажены растения. У мечети четыре минарета по 50 метров, увенчанные полумесяцами. Основное здание мечети сможет вместить более 3000 верующих, в том числе на балконе 900 женщин.

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