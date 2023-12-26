В Ярославле открылся новый хирургический корпус областной онкобольницы

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Стоимость объекта — более 4,5 млрд рублей, в том числе с учетом приобретения современного оборудования. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

В новом корпусе смогут одновременно обследоваться и проходить лечение 266 пациентов. Здесь разместились отделения лучевой и эндоскопической диагностики, реанимация, операционный блок и стационар, экспресс-лаборатория. Построенное здание в два раза больше существующего. Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров.

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Корпус разгрузит уже существующий и усилит службы радио- и химиотерапии.

Онкоцентр оснащен более чем 1,5 тысячи единиц новейшей медицинской техники, в том числе тяжелой, для проведения компьютерной томографии и маммографии.

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В новом корпусе работает компьютерная сеть, позволяющая организовать электронный документооборот внутри учреждения. Для обеззараживания воздуха все помещения оснащены ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями. Кроме того, здесь будут использованы технологии телемедицины.

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Управление инженерными системами полностью автоматизировано. Отслеживать работу оборудования специалисты смогут с помощью смартфонов. Для автономной работы корпус оснащен собственной кислородной станцией и дизель-генераторной электростанцией.

На территории сделана автостоянка, в том числе и для транспорта маломобильных групп населения.

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