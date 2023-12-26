В Ярославле открылся новый хирургический корпус областной онкобольницы
Стоимость объекта — более 4,5 млрд рублей, в том числе с учетом приобретения современного оборудования. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.
В новом корпусе смогут одновременно обследоваться и проходить лечение 266 пациентов. Здесь разместились отделения лучевой и эндоскопической диагностики, реанимация, операционный блок и стационар, экспресс-лаборатория. Построенное здание в два раза больше существующего. Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров.
Корпус разгрузит уже существующий и усилит службы радио- и химиотерапии.
Онкоцентр оснащен более чем 1,5 тысячи единиц новейшей медицинской техники, в том числе тяжелой, для проведения компьютерной томографии и маммографии.
В новом корпусе работает компьютерная сеть, позволяющая организовать электронный документооборот внутри учреждения. Для обеззараживания воздуха все помещения оснащены ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями. Кроме того, здесь будут использованы технологии телемедицины.
Управление инженерными системами полностью автоматизировано. Отслеживать работу оборудования специалисты смогут с помощью смартфонов. Для автономной работы корпус оснащен собственной кислородной станцией и дизель-генераторной электростанцией.
На территории сделана автостоянка, в том числе и для транспорта маломобильных групп населения.
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