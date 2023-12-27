В Коми округе открылся новый хирургический корпус местной больницы

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В Кудымкаре открылся и начал прием пациентов новый хирургический корпус больницы. Медицинскую помощь здесь смогут получать порядка 102 тыс. человек, включая жителей северных территорий Коми-Пермяцкого округа.

Напомним, в новом корпусе размещены четыре операционных — экстренная на первом этаже, плановые — на третьем. Кроме того, здесь есть реанимационное отделение на шесть коек и круглосуточный стационар. Планируется, что в корпусе будут работать порядка 250 сотрудников, для которых создана вся необходимая инфраструктура — раздевалки, душевые, санузлы и другое. В подвале размещено центральное отделение стерилизации, тепловой пункт, электрощитовая, насосная станция и т. д.

Хирургический корпус укомплектован новейшим медицинским оборудованием и мебелью, а операционные спроектированы и построены в соответствии с высочайшими требованиями. Теперь врачи больницы смогут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, используя самые перспективные и современные методы хирургии.

Объектов здравоохранения, подобных этому, в регионе не открывалось с 2012 года. Более 1,5 млрд рублей из краевого бюджета было направлено на этот объект. На сегодняшний день здесь уже ведется приём пациентов, при этом для местных врачей запланированы стажировки в Перми, а также обучение в Федеральных центрах, что безусловно улучшит качество оказания медицинской помощи жителям Коми-Пермяцкого округа.

Главный врач Больницы Коми-Пермяцкого округа Игорь Уточкин отметил, что новый корпус рассчитан на 80 койко-мест, здесь будет работать свыше 250 человек медперсонала. Он также сообщил, что в новом здании будет сконцентрирован весь комплекс хирургической помощи по профилям: общая, гнойная и экстренная хирургия, а также травматология-ортопедия, оториноларингология, офтальмология и урология. «В новом здании есть все необходимое современное оборудование, которое позволит нам повысить качество оказания медпомощи для всех пациентов», — рассказал он.

Отметим, что ежегодно кудымкарскими хирургами выполняется около 2,8 тыс. оперативных вмешательств всех профилей. Планируется, что после переезда в новый корпус эта цифра увеличится. Благодаря поставленному оборудованию значительно расширится спектр оказываемой хирургической помощи, что позволит местным жителям получать ее в Больнице Коми-Пермяцкого округа, без направления в Пермь.

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