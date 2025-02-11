Крупнейшая в Сибири: современная инфекционная больница заработала под Новосибирском

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Новая областная клиническая инфекционная больница — настоящий больничный городок площадью 24,5 га в поселке Садовом под Новосибирском. Крупнейшая в СФО — её мощность 504 койки. Больница полностью соответствует жёстким современным санитарным требованиям к работе с инфекционными болезнями, в том числе с патогенами I группы. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха. Почти десять тысяч единиц медицинского оборудования.

Вся территория больничного комплекса поделена на «чистую» и «грязную» зоны. Разделены маршруты автотранспорта, пациентов, персонала. На границах «заразных» и «чистых» зон в отделениях организованы санитарные пропускники.

Приёмное отделение — это 11 изолированных смотровых боксов с отдельными входами с улицы. Здесь, сразу при поступлении, пациенту можно обследовать: есть цифровой рентген, компьютерный томограф, мобильные аппараты для инструментальных методов диагностики.

Шесть лечебных отделений, каждое — на 80 коек. Все боксы, 1 и 2-местные, — также с отдельным входом. В боксах есть душ, туалет, холодильник.

Реанимационное отделение на 24 койки оснащено современной наркозно-дыхательной аппаратурой, многофункциональными кроватями, оборудованием для заместительной почечной терапии, аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Также ОРИТ включает родовой бокс, хирургический блок с чистой и гнойной перевязочнымии, операционную, предназначенную для проведения как открытых, так и малоинвазивных вмешательств.

В диагностическом отделении все оборудование экспертного класса: цифровой рентген, КТ, эндоскопическое оборудование (для ФГДС, ФКС, ФБС), УЗИ-аппараты. Все диагностические кабинеты изолированы, с возможностью входа с улицы.

Лабораторный корпус спроектирован в соответствии с современными требованиями к биологической безопасности. В нём 4 лаборатории: ПЦР-диагностика, ИФА-диагностика, бактериологическая и клинико-биохимическая лаборатории. Куплено современное оборудование для секвенирования.

Также в новой инфекционной больнице есть пищеблок полного цикла, патологоанатомическое отделение, дезинфекционное отделение, центральное стерилизационное отделение с блоком-прачечной, материальный склад, внутрибольничная аптека, 2 станции дезинфекции автомобилей, вертолетная площадка для санитарной авиации, газификационная станция ёмкостью 103 м. куб. — все лечебные боксы и диагностические кабинеты подключены к централизованной системе подачи кислорода. Больница полностью автономна за счёт резервного дизельного генератора и собственной газовой котельной.

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