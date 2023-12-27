С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в»

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Сегодня в 10:03 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны Российской Федерации боевыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель «Союз-2.1в» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск Воздушно-космических сил внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

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