В Минобороны России сообщили о том, что космические войска провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз — 2.1б» с космодрома «Плесецк».

Пуск ракеты-носителя среднего класса с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны был осуществлён боевым расчетом космических войск ВКС России в 2:17 ночью пятницы с испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

— После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что космические аппараты выведены на целевую орбиту в расчетное время и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. Связь с аппаратами установлена и поддерживается, бортовые системы функционируют штатно.