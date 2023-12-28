«Уралвагонзавод» завершил контракты на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

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«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) успешно завершил контракты на поставку танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

По ряду позиций предприятия концерна УВЗ уже вовсю работают над выполнением обязательств 2024 года. Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в российскую армию в 2022 году. Коллективы «Уралвагонзавода» и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения совершенствуют бронетехнику с учетом опыта ее применения в зоне СВО. Работа связана прежде всего с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач", — отметили в пресс-службе УВЗ

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