Новый корпус стоматологии открылся в Московской области

© adm-vidnoe.ru

Площадь Видновской стоматологической поликлиники увеличится в 2 раза — с 420 до 850 кв.м, а мощность — в 3 раза благодаря переезду в новое просторное здание на улице Строительной, где завершился капитальный ремонт. Здесь смогут принимать по 350 человек в смену.

© adm-vidnoe.ru

Преимущества нового здания отметили и сами медики.

«В нашем учреждении оказывают медицинские услуги по всем основным профилям стоматологической помощи — терапия, хирургия, ортопедия и имплантация. Люди давно ждали открытия новой поликлиники. Здесь большая площадь, все обустроено для удобства врачей и пациентов», — рассказала стоматолог-хирург Светлана Семенова.

© adm-vidnoe.ru

© adm-vidnoe.ru

© adm-vidnoe.ru

© adm-vidnoe.ru

© adm-vidnoe.ru

© adm-vidnoe.ru

© adm-vidnoe.ru

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