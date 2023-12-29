Ростех заместил импортные костные вибраторы для слуховых аппаратов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в кратчайшие сроки разработал ключевые комплектующие для слуховых аппаратов костного звукопроведения. Речь идет о костных вибраторах, которые в результате объявленных санкций перестали поставляться в Россию. Новые изделия смогут заменить импортные элементы в составе звукоусиливающих приборов. Это позволит российским производителям продолжить выпуск слуховых аппаратов.

НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» по запросу одного из крупнейших отечественных производителей слуховых аппаратов разработало костный вибратор. Этот компонент отвечает за передачу сигнала через кости черепа непосредственно во внутреннее ухо. В его состав входит более десятка миниатюрных элементов с антикоррозионными покрытиями из различных материалов с уникальными функциональными характеристиками.

«Костный вибратор для слуховых аппаратов был разработан специалистами нашего предприятия в кратчайшие сроки. Нам не только удалось с большой точностью определить элементный и фазовый состав необходимых комплектующих прибора, но также предложить способы их изготовления. На НПП „Исток“ им. Шокина уже поступил заказ на производство первой партии отдельных элементов для слуховых аппаратов», — рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.

Слуховой аппарат костного звукопроведения применяется при затрудненном прохождении звуковых волн от наружного уха до внутреннего. Устройство прижимается к голове и удерживается с помощью эластичной ленты. Через микрофоны прибор улавливает акустические сигналы и преобразует их в электрические. Сигналы обрабатываются процессором и посредством костного вибратора передаются через кости черепа непосредственно во внутреннее ухо.

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