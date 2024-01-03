Ракетные войска и артиллерия активно пополняются новейшими образцами вооружения и военной техники

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В реактивные формирования продолжают поступать реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо» как крупного, так и среднего калибра (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).

Артиллерийские подразделения оснащаются положительно зарекомендовавшими себя при проведении СВО модернизированными самоходными гаубицами «Мста-С».

Также в ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы «Дрок», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики.

Кроме того, все ракетные формирования были оснащены современным оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», который по-прежнему является лучшим в своем классе вооружения.

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