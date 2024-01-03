Мотострелковое соединение ЦВО в Сибири получило на вооружение ЗРК «Тор-М2»

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Партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» поступила на вооружение в мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Кемеровской области.

Новые образцы вооружения повысили боевые возможности одного из подразделений соединения.

ЗРК «Тор-М2» предназначен для обеспечения противовоздушной обороны мотострелковых и танковых бригад сухопутных войск на поле боя во всех видах боевых действий. Способен поражать авиационные ракеты класса «воздух-земля», управляемые и корректируемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, а также самолеты тактической и армейской авиации, крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники.

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