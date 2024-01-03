Соединения спецназа ЦВО в Сибири и Поволжье получили на вооружение ПТРК «Корнет-Д1»

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Партия противотанковых ракетных комплексов «Корнет-Д1» поступила на вооружение дислоцированных в Новосибирской и Самарской областях соединений специального назначения Центрального военного округа.

Новые образцы вооружения повысили боевые возможности гвардейских частей по уничтожению боевых бронированных машин противника.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1» предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных, надводных целей в любое время суток, в сложных метеоусловиях, при наличии пассивных и активных оптических помех.

Комплекс может размещаться на любых носителях, в том числе и с автоматизированной боеукладкой, благодаря малой массе выносной пусковой установки его можно использовать и автономно в переносном варианте. По своим тактико-техническим характеристикам комплекс полностью отвечает требованиям, предъявляемым к системе современного многоцелевого оборонительно-штурмового оружия.

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