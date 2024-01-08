Костромские пожарные получили новые пожарные машины

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В первой половине декабря 2023 года костромские пожарные получили 11 новых машин.

Особенностью новой техники, полученной региональным МЧС, является ее высокая проходимость и современное оборудование для ликвидации возгораний.

Пожарные спецмашины на базе КамАЗа и Урала, автолестница, цистерны, автобус и один легковой автомобиль опоступили в четыре района: Кологривский, Межевской, Волгореченский и Костромской.

Впервые регион получил автомобиль-базу газодымозащитной службы АБГ-3.

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