Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» доставлена на космодром Восточный

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На космодроме Восточный готовятся к началу летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара-А5».

Сегодня утром на станцию Ледяная из Производственного объединения «Полет» (филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Госкорпорации «Роскосмос») прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты.

Завтра специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса) и Центра Хруничева разгрузят блоки ракеты в монтажно-испытательном корпусе.

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