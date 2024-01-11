«Калашников»: по итогам 2023 года производство спецтехники выросло на 45%

В 2023 году АО «Концерн «Калашников» успешно выполнило поставки изделий «Вихрь-1», «Стрела», узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, провело работы по освоению новой высокоточной техники.

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Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в адрес дружественного государства.

В минувшем году было открыто новое производство — дивизион специальных машин. Он выпускает БЛА, комплексы для высокоточного поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника, наземные средства их запуска, контрольно-проверочные машины, средства технического обслуживания и ремонта техники специального назначения. Дивизион выполнил государственный контракт на поставку управляемых боеприпасов и наземных средств запуска комплекса 9К135 (БЛА «КУБ»).

Осуществлены работы по созданию модернизированной версии управляемого боеприпаса «КУБ». В сжатые сроки проведены разработка, испытания и освоение серийного производства усовершенствованного изделия, после чего в декабре 2023 года первая партия модернизированных управляемых боеприпасов с боевой частью повышенного могущества отгружена заказчику в соответствии с условиями государственного контракта. Одновременно дивизион успешно ведет разработку новых комплексов «КУБ» и их составных частей.

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