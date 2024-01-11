На Кубани запустили производство новых обрабатывающих центров

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«Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) запустил в Краснодаре производство новых моделей высокотехнологичных пятиосевых обрабатывающих центров, не имеющих аналогов в России и не уступающих импортным аналогам. Проведенная модернизация производственных мощностей предприятия позволит удвоить выпуск обрабатывающих центров.

Инвестиции в создание нового производства превысили 627 млн рублей, из которых 500 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа.

«ЮЗТС не просто создает аналоги западных станков, но и модернизирует их, делает более производительными, совершенствуя применяемые в них технологии своими собственными конструкторскими разработками. Правительством России обозначен курс на импортозамещение, в том числе в станкоинструментальной отрасли. Смещение продуктового портфеля завода в сторону высокоточных обрабатывающих центров стало возможным благодаря поддержке ФРП, профинансировавшего наш проект развития и модернизации производства», — рассказал генеральный директор ООО «ЮЗТС» Юрий Коваль.

Благодаря модернизации объем производства пятиосевых обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ) возрастет в два раза — до 20 единиц в год. Производственный цикл по некоторым моделям станков достигает 12 месяцев и зависит от сложности и технических характеристик. ЮЗТС планирует занять до 50% отечественного рынка пятиосевых обрабатывающих центров и до 7% российского рынка станков в целом.

Первый пятиосевой вертикальный фрезерный обрабатывающий центр новой модификации был создан и представлен на московской выставке в мае 2023 года. Заказчиками выступают российские авиа- и вертолётостроительные, двигателестроительные предприятия, предприятия ракетно-космической отрасли.

Разработанные в собственном инженерно-техническом центре новые обрабатывающие центры предназначены для комплексной обработки деталей сложной формы весом до 500 кг как из алюминиевых и титановых сплавов, так и жаропрочных сталей, и не имеют аналогов российского производства.

Использование современных высокотехнологичных обрабатывающих центров с ЧПУ позволяет предприятиям уменьшить сроки производства продукции до 50-70%, повысить производительность труда до 50%, а точность изготовления детали — в 2-3 раза, снизив количество доводочных операций в 4-8 раз.

Уровень локализации станков составляет 80% - при их производстве используется в основном отечественные сырье и материалы, а все несущие конструктивные элементы станков изготавливают непосредственно на ЮЗТС. Обрабатывающие центры оснащены системой ЧПУ российского производства с интерфейсом и клавиатурой на русском языке.

Благодаря реализации проекта на предприятии создано 45 дополнительных рабочих мест.

В декабре 2023 года ФРП профинансировал второй проект ЮЗТС по дополнительному расширению производства высокоточных пятиосевых портальных и вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ. После реализации этого проекта объем производства возрастет ещё на 50% - до 30 станков в год. Общая стоимость проекта составит 518 млн рублей, из которых 400 млн рублей предоставлены ФРП.

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