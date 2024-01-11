«Восточная верфь» приступила к резке металла для краболова проекта 03141

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В рамках второго этапа программы инвестиционных квот «Восточная верфь» (управляющая компания ПАО «АСЗ») приступила к резке и гибке металла для строительства судна-краболова проекта 03141 с заводским номером 512. Срок передачи судна заказчику — 2025 год.

Отметим, в январе 2023 года «Восточная верфь» передала заказчику третий краболов серии — «Хабаровск». Первые два — «Охотск» и «Аян» уже успешно показывают себя на промысле.

Разработчик проекта — ООО «СК Викинг», рабочую конструкторскую документацию подготовило КБ «Прошип».

Основные характеристики краболова проекта 03141: Длина 63,27 м Ширина 10,6 м Водоизмещение 1586 тонн Объем перевозки живого краба до 100 тонн

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