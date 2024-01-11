«Восточная верфь» приступила к резке металла для краболова проекта 03141
В рамках второго этапа программы инвестиционных квот «Восточная верфь» (управляющая компания ПАО «АСЗ») приступила к резке и гибке металла для строительства судна-краболова проекта 03141 с заводским номером 512. Срок передачи судна заказчику — 2025 год.
Отметим, в январе 2023 года «Восточная верфь» передала заказчику третий краболов серии — «Хабаровск». Первые два — «Охотск» и «Аян» уже успешно показывают себя на промысле.
Разработчик проекта — ООО «СК Викинг», рабочую конструкторскую документацию подготовило КБ «Прошип».
|Основные характеристики краболова проекта 03141:
|Длина
|63,27 м
|Ширина
|10,6 м
|Водоизмещение
|1586 тонн
|Объем перевозки живого краба
|до 100 тонн
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11.01.2416:22:52