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Судостроение и судоходство

«Восточная верфь» приступила к резке металла для краболова проекта 03141

 © paluba.media

В рамках второго этапа программы инвестиционных квот «Восточная верфь» (управляющая компания ПАО «АСЗ») приступила к резке и гибке металла для строительства судна-краболова проекта 03141 с заводским номером 512. Срок передачи судна заказчику — 2025 год.

Отметим, в январе 2023 года «Восточная верфь» передала заказчику третий краболов серии — «Хабаровск». Первые два — «Охотск» и «Аян» уже успешно показывают себя на промысле.

Разработчик проекта — ООО «СК Викинг», рабочую конструкторскую документацию подготовило КБ «Прошип».

Основные характеристики краболова проекта 03141:
Длина 63,27 м
Ширина 10,6 м
Водоизмещение 1586 тонн
Объем перевозки живого краба до 100 тонн

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Источник: https://paluba.media/news/67227

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«Восточная верфь», судно-краболов проекта 03141
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.01.2416:22:52

    "Русский краб" ищет верфи для постройки шести новых судов-краболовов

    Группа компаний «Русский краб» выбирает российские верфи для постройки шести судов-краболовов в рамках второго этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Об этом рассказал 11 января в ходе встречи президента России Владимира Путина с предпринимателями Дальневосточного федерального округа генеральный директор группы Александр Сапожников.

    «Шесть новых судов мы сейчас думаем на каких верфях разместить», — цитирует пресс-служба Кремля Александра Сапожникова.

    В своем выступлении руководитель «Русского краба» также отметил, что с 2018 года флот группы увеличился с пяти до сорока судов.

    В ходе встречи глава государства поинтересовался, насколько судостроители справляются с текущими заказами компании.

    «Был момент, когда мы все немножко напряглись (немножко — мягко сказано), но нашли выходы, нашли замену и японцам, и американцам, и европейцам. Я думаю, что в 2024-2025 годах мы все свои обязательства выполним», — ответил Александр Сапожников.

    Напомним, с 2020 года, по итогам первого этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами «Русский краб» реализует программу строительства 10 краболовных судов проекта 5712: семь из них предназначены для вылова и перевозки живого краба, еще три — краболовы-процессоры для вылова и переработки улова в готовую продукцию на бортовой фабрике. Государственный флаг РФ на головном судне серии «Капитан Александров» был поднят в июне 2023 года.

    https://sudostr...osti/41316.html

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:24 11.01.24
    #1275373
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