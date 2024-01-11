«Звездочка» изготовила первую партию гребных винтов для судов проекта РЕГК.126

© paluba.media

Центр пропульсивных систем ЦС «Звёздочка» (входит в ОСК) завершил изготовление и предъявил представителям ФАУ «Российское Классификационное общество» первую партию гребных винтов для судов проекта РЕГК.126. Об этом сообщает пресс-служба головного предприятия.

Особенностью этих гребных винтов является то, что геометрия лопастей была разработана специалистами проектно-конструкторского бюро ЦПС с использованием расчетного метода (т.н. методом «сухого» проектирования). Также были выполнены работы по построению 3D-модели гребных винтов, выпуску конструкторской документации, её согласованию с ФАУ «РКО». Гребные винты выполнены из нержавеющей стали и имеют диаметр 1,5 м.

© paluba.media

Фото: ЦС «Звездочка»

Закладка первого пассажирского судна проекта РЕГК.126 состоялась 29 июня 2022 года — в День кораблестроителя в архангельском филиале ЦС «Звёздочка» — «СРЗ «Красная Кузница». Всего соломбальские корабелы построят четыре судна. Три из них предназначены для комфортного и безопасного сообщения жителей островных территорий Архангельска (по 100 мест), один для левобережья Онеги (65 мест).

Заказчиками выступили АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба». При разработке проекта были учтены современные требования комфорта и безопасности, а также климатические особенности региона.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.