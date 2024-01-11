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Судостроение и судоходство

«Звездочка» изготовила первую партию гребных винтов для судов проекта РЕГК.126

 © paluba.media

Центр пропульсивных систем ЦС «Звёздочка» (входит в ОСК) завершил изготовление и предъявил представителям ФАУ «Российское Классификационное общество» первую партию гребных винтов для судов проекта РЕГК.126. Об этом сообщает пресс-служба головного предприятия.

Особенностью этих гребных винтов является то, что геометрия лопастей была разработана специалистами проектно-конструкторского бюро ЦПС с использованием расчетного метода (т.н. методом «сухого» проектирования). Также были выполнены работы по построению 3D-модели гребных винтов, выпуску конструкторской документации, её согласованию с ФАУ «РКО». Гребные винты выполнены из нержавеющей стали и имеют диаметр 1,5 м.

 © paluba.media

Фото: ЦС «Звездочка»

Закладка первого пассажирского судна проекта РЕГК.126 состоялась 29 июня 2022 года — в День кораблестроителя в архангельском филиале ЦС «Звёздочка» — «СРЗ «Красная Кузница». Всего соломбальские корабелы построят четыре судна. Три из них предназначены для комфортного и безопасного сообщения жителей островных территорий Архангельска (по 100 мест), один для левобережья Онеги (65 мест).

Заказчиками выступили АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба». При разработке проекта были учтены современные требования комфорта и безопасности, а также климатические особенности региона.

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Источник: https://paluba.media/news/67223

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ЦС «Звёздочка»
  • Clausson Clausson
    11.01.2415:41:44

    Поясню.

    Суда стоят на замену обычным буксирам которыми жители островов добираются до дома на открытой палубе. «Трамвайчик» проекта РЕГК.126 не только будет значительно комфортней, он способен ходить по битому льду толщиной до 50 см. А это значит, что можно раньше начинать навигацию и позже заканчивать.

    #1275367
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