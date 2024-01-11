Новейший фрегат «Адмирал Головко» вошел в состав Северного флота

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Сегодня состав Северного флота пополнился новым серийным фрегатом проекта 22350 «Адмирал Головко».

Фрегат завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга и ошвартовался у причала в главной базе Северного флота — городе Североморске. На причале командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин доложил командующему Северным флотом адмиралу Александру Моисееву об успешном выполнении задач межфлотского перехода.

Командующий Северным флотом на торжественной церемонии встречи нового фрегата отметил, Военно-Морской Флот России и Северный флот пополнились еще одной боевой единицей.

«Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны. Решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана, что является нормальной практикой для применения таких кораблей. Пополнение флота такой боевой единицей — это значительное увеличение боевой мощи и соединения, в состав которого он вошел, и группировки разнородных сил флота, основу которых он будет представлять», — сказал адмирал Александр Моисеев.

Он также отметил, что фрегаты проекта 22350 созданы с использованием самых передовых технологий и оснащены высокоточным ракетным оружием, в том числе и новым гиперзвуковым ракетным вооружением, которое поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень. Корабли этого класса будут представлять интересы нашего государства в водах Мирового океана. Командующий Северным флотом пожелал экипажу здоровья, кораблю — счастливого плавания и семь футов под килем. По сложившейся традиции он вручил командиру корабля по завершении межфлотского перехода жареного поросёнка.

Соответствие фрегата «Адмирал Головко» всем заявленным характеристикам подтверждено в ходе государственных испытаний, программу которых корабль успешно выполнил в Балтийском, Баренцевом и Белом морях. Надежность корабля проверена в ходе решаемых задач в море.

Фрегат «Адмирал Головко» спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Корабли проекта 22350 представляют серию российских многоцелевых фрегатов, оснащенных высокоточным управляемым ракетным оружием. Они имеют водоизмещение около 5 тыс. тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Предназначены для действий в дальней морской и океанской зонах.

В настоящее время на Северном флоте уже успешно решают задачи фрегаты данного проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

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