В аэропорту Читы установлен аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А10»

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Благодаря российскому аэродромному радиолокационному оборудованию значительно улучшились характеристики обнаружения и отслеживания воздушных судов в районе аэродрома, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Этот современный комплекс, введённый в эксплуатацию в Читинском центре обслуживания воздушного движения, обеспечивает обнаружение, определение координат и получение дополнительной информации от воздушных судов, а также предоставляет оперативную информацию на рабочие места диспетчеров», — рассказали в ведомстве.

Весь объём строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и испытаний оборудования был успешно завершён сотрудниками Читинского центра ОВД. Они осуществили подготовку, сопровождение и контроль всех этапов работ, что позволило в августе 2023 года завершить установку нового радиолокационного оборудования.

«Лира-А10» обладает высокой эффективностью и точностью в обнаружении воздушных судов, а также способностью запросить и принять дополнительную информацию от них. Это позволяет диспетчерам оперативно реагировать на изменения воздушного движения и принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности полётов. Установка радиолокационного комплекса является важным шагом в развитии аэропорта Читы и его инфраструктуры. Она способствует повышению безопасности полётов и обеспечению плавного и эффективного воздушного движения в этом регионе.

Аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А10» разработан и производится АО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод». АРЛК предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации о воздушной обстановке в зоне аэропортов для автоматизированных и неавтоматизированных систем УВД и обеспечивает определение координат и траекторий движения воздушных судов как оборудованных, так и не оборудованных ответчиками.

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