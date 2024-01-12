У ГАЗели появилась суперлюкс-модификация

© s.auto.drom.ru

Полунизкопольный каркасный автобус ГАЗель City получил новую VIP-модификацию. У нее пять индивидуальных пассажирских кресел в роскошно отделанном салоне. Сиденья обшиты натуральной кожей и имеют широкий диапазон электрических регулировок. Здесь также предусмотрены стойка для зонтов, полки для головных уборов и специальные секции для багажа, в частности, штанга для портпледов.

Автомобиль укомплектован дополнительным пакетом шумоизоляции, а боковые и задние стекла оклеены глубокой тонировкой. Задняя подвеска для повышения комфортности езды — с пневмобаллонами.

Первый экземпляр ГАЗели City VIP закуплен международным аэропортом «Внуково» — он использует его как шаттл для доставки важных пассажиров между VIP-залом и самолетом.

«Внуково» также закупило Соболь NN в VIP-исполнении. В нем кресла повышенной комфортности с оттоманками и электрорегулировками. Для каждого пассажира предусмотрены персональные розетки (форматы: USB, Type-C, 220В) и Wi-Fi роутер.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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