«Аэропорты Регионов» перешли на отечественную информационную платформу

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Аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске начали использовать российскую платформу LDCS компании ORS.

Новая платформа позволяет аэропортам комплексно управлять информационным потоком данных о пассажирах и багаже от стойки регистрации до посадки на борт, удобно взаимодействовать с авиакомпаниями, а также эффективно продавать дополнительные услуги для увеличения доходов.

Она дает возможность аэропортам эффективно взаимодействовать как с российскими, так и с иностранными авиаперевозчиками благодаря поддержке стандартов IATA. За счет интеграции с системами AODB и BRS, а также с платформой общего доступа ARCute ORS LDCS обеспечит бесперебойную работу и легкий обмен данными между всеми системами аэропорта.

«ORS LDCS — современная высокопроизводительная система с интуитивно понятным интерфейсом — повысит скорость регистрации пассажиров наших аэропортов в том числе, за счет того, что для всех, даже нестандартных операций, в системе выполняются простые и понятные действия. Убеждены, что с применением новой системы мы повысим уровень клиентского сервиса», — рассказал директор по производству и качеству УК «Аэропорты Регионов» Владимир Куликов.

УК «Аэропорты Регионов» основана в 2012 году. Под ее управлением 10 аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска. В 3 из них — Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Оренбурге — компания реализует проекты комплексной модернизации аэропортовой инфраструктуры.

Также «Аэропорты регионов» построит новый аэропорт в Омске.

АО «ОРС» — российская компания-разработчик, создающая IT-решения для участников авиационного и туристического рынков.

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