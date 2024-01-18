Армавирский электромеханический завод в 2023 году установил производственный рекорд

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АЭМЗ (филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») — основной поставщик светофоров, стрелочных приводов и шлагбаумов на Российские железные дороги. В 2023 году завод достиг рекордных показателей и значительно увеличил объём выпуска: электроприводов — на 61%, светофоров — на 63%, узлов светофоров — на 69%.

В рамках инвестиционной программы завод приобрел 12 новых станков с числовым программным управлением. Новое оборудование было установлено в помещениях завода, 3 из которых были отремонтированы в 2023 году. Так АЭМЗ выполнил план о расширении производства, обозначенный в начале 2023 года.

ОАО «Армавирский электротехнический завод» является одним из ведущих российских производителей и поставщиков электродвигателей малой мощности (от 6 до 250 Вт). На предприятии освоено производство электровентиляторов для охлаждения промышленной электроники, организован выпуск электродвигателей для привода вентиляторов в холодильном оборудовании, тепловентиляторов, воздухоочистителей, а также малошумных многоскоростных асинхронных электродвигателей, устройств для электроэнергетики — трансформаторов тока Т-0,66 и ТШП-0,66 для коммерческого учета электроэнергии.

Немалую долю объемов производства занимают заказы Министерства Обороны.

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