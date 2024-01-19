НИИ «Вектор»: более 100 антидроновых комплексов «Серп» за 2023 год

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех произвел и поставил заказчикам в 2023 году более 100 комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам линейки «Серп».

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Оборудование успешно эксплуатируется на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.

Комплексы «Серп», разработанные НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»), подавляют каналы управления беспилотниками и нарушают работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В результате оператор БПЛА теряет возможность управлять полетом, а сам дрон не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание автономно.

«Серпы» обеспечивают защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и способны эффективно бороться с роем дронов. Полоса обзора комплекса разделена на секторы с углом 90 градусов и независимым режимом работы. Благодаря этому можно, отключить один из секторов и использовать для наблюдения собственные БПЛА.

«Противодронная защита становится неотъемлемой частью системы безопасности объектов критической инфраструктуры, в связи с чем рынок анти-БПЛА растет быстрыми темпами. В 2023 году мы поставили более 100 единиц „Серпов“. Изделия эффективно решают задачи по защите от беспилотников различных территорий. В настоящее время мы реализуем еще ряд крупных проектов по установке нашего оборудования на промышленных производствах и крупных деловых центрах», — отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Инженеры НИИ «Вектор» расширили возможности линейки «Серп», добавив в них функцию обнаружения дронов. Модернизированный комплекс «Серп-ВС5Д» может не только подавлять БПЛА, но и обнаруживать их с помощью установленного на него детектора. При этом изделие имеет небольшие габариты и является мобильным. В конце 2023 года он успешно прошел испытания на одном из объектов энергетической инфраструктуры России.

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