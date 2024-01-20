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Электроника, электротехника и приборы

Опровержение ранее вышедшей на сайте публикации

Друзья, проект «Сделано у нас» дорожит своей репутацией, и никогда не врет. Мы всегда опираемся исключительно на факты, наша информация всегда может быть подтверждена и проверена. Мы никогда не ссылаемся на анонимные источники — это категорически запрещено правилами. Я, как один из авторов проекта, никогда не утверждаю ничего, в чем лично я не уверен, и никогда не преследую цели обмануть читателя. Это железобетонный принцип!

Но, как говорится, и на старуху бывает поруха. Я человек, и тоже могу ошибаться. У меня есть основания думать, что сотрудники бренда OSiO ввели меня в заблуждение сознательно, попросту меня обманули. На закрытой презентации бренда, на которой я присутствовал, было четко заявлено (запись имеется): материнские платы для всей розничной линейки производятся на новом заводе компании ICL в Татарстане. А перед публикацией, я отправлял ролик на проверку, и меня не поправили, не указали на то, что в ролики я утверждаю то, что не соответствует действительности.

Поэтому я был уверен, что плата ноутбука OSiO произведена в России. К сожалению, только вчера, после своего запроса, я получил (не сразу, пришлось задать вопрос три раза двум разным сотрудникам) официальное подтверждение, что материнская плата ноутбуков бренда OSiO производится в Китае. В России осуществляется лишь крупноузловая сборка и тестирование. Это прямо противоречит тому, что я утверждаю в своих материалах, поэтому все они удалены со всех каналов проекта «Сделано у нас».

Приношу искренние извинения за эту дезинформацию, мне стыдно, что я в этот раз, вопреки своему обычаю, дополнительно не перепроверил свою информацию. Буду внимательнее в будущем. Спасибо тем, кто указал мне на эту ошибку!

Хотел бы еще добавить, что я считаю, что такая практика наносит огромный ущерб российской промышленности. Ложь про отечественное происхождение продукции это удар по доверию к отечественному производству. Именно из-за такого обмана у потребителей появляются стереотипы из разряда: «ой, в нашей стране ничего не производится, только шильдики приклеивают, а все сделано в Китае». К тому же сотрудники бренда OSiO нанесли ущерб даже своей материнской компании ICL Техно, ведь теперь у потребителя возникнут сомнения и в том, что продукция этой компании производится в России. Да и вообще — начинать продвижение отечественного бренда со лжи — не самая лучшая маркетинговая стратегия, как мне кажется.

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  • rvk
  • 14
OSiO, ICL
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    20.01.2415:13:04

    Досадно, конечно. Но от ошибок никто не застрахован.

    Признаться в ошибке нормально.

    Это гораздо лучше, чем скрывать ошибку, даже по чужой вине.

    Работаем дальше.

    #1276030
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    20.01.2415:40:04

    Скорее вы, как человек держащий руку на пульсе времени, немного опередили его. Не огорчайтесь. В навязанном гнилым западом мире лжи и дезинформации, ваше опровержение воспринимается с пониманием и не обсуждается. Лично я уверен, что материнские платы непременно будут производиться в России. Успеха.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~15:41 20.01.24
    #1276031
  • Нет аватара termometrix
    20.01.2416:49:09

    Отверточная сборка это тоже производство и добавленная стоимость,но производство самого короткого цикла.

    А ноутбук хороший.Со временем вероятно наладят собственное производство плат.

    Отредактировано: termometrix~17:55 20.01.24
    #1276035
    • rvk rvk
      20.01.2417:35:31

      Дело не в этом, а в сознательном обмане.

      #1276039
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.01.2417:01:23

    Непонятно, зачем они изначально дали неверные сведения. Какой смысл? Это даёт какие-то выгоды, типа участия в госзакупках и налоговых льгот? Но для получения этого одних только слов мало.

    #1276036
  • Нет аватара termometrix
    20.01.2417:47:14

    Да и вообще — начинать продвижение отечественного бренда со лжи — не самая лучшая маркетинговая стратегия, как мне кажется.

    Самая худшая маркетинговая стратегия.Потерять доверие — очень легко, восстановить — очень сложно.

    #1276041
    • Чарльз Оливейра Чарльз Оливейра
      20.01.2422:09:47

      В РФ пока что не выработался институт репутации,главное связи.Есть связи-завтра зарегят новую контору с новым названием и она легко может выграть тэндер будучи месяц от роду.

      #1276050
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        20.01.2422:58:58

        В РФ пока что не выработался институт репутации, главное связи.

        И так и так бывает. Есть предприятия и директора, которые ни на копейку не обманут и не соврут. Есть и другие.

        #1276051
  • Нет аватара Мстиславушка
    20.01.2421:40:16

    У Горшенина репортаж с завода АйСиЭл вышел. Там отвечает директор в каких ноутбуках свои материнки, а в каких — китайские и почему.

    #1276049
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