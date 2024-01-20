Опровержение ранее вышедшей на сайте публикации

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Но, как говорится, и на старуху бывает поруха. Я человек, и тоже могу ошибаться. У меня есть основания думать, что сотрудники бренда OSiO ввели меня в заблуждение сознательно, попросту меня обманули. На закрытой презентации бренда, на которой я присутствовал, было четко заявлено (запись имеется): материнские платы для всей розничной линейки производятся на новом заводе компании ICL в Татарстане. А перед публикацией, я отправлял ролик на проверку, и меня не поправили, не указали на то, что в ролики я утверждаю то, что не соответствует действительности.

Поэтому я был уверен, что плата ноутбука OSiO произведена в России. К сожалению, только вчера, после своего запроса, я получил (не сразу, пришлось задать вопрос три раза двум разным сотрудникам) официальное подтверждение, что материнская плата ноутбуков бренда OSiO производится в Китае. В России осуществляется лишь крупноузловая сборка и тестирование. Это прямо противоречит тому, что я утверждаю в своих материалах, поэтому все они удалены со всех каналов проекта «Сделано у нас».

Приношу искренние извинения за эту дезинформацию, мне стыдно, что я в этот раз, вопреки своему обычаю, дополнительно не перепроверил свою информацию. Буду внимательнее в будущем. Спасибо тем, кто указал мне на эту ошибку!

Хотел бы еще добавить, что я считаю, что такая практика наносит огромный ущерб российской промышленности. Ложь про отечественное происхождение продукции это удар по доверию к отечественному производству. Именно из-за такого обмана у потребителей появляются стереотипы из разряда: «ой, в нашей стране ничего не производится, только шильдики приклеивают, а все сделано в Китае». К тому же сотрудники бренда OSiO нанесли ущерб даже своей материнской компании ICL Техно, ведь теперь у потребителя возникнут сомнения и в том, что продукция этой компании производится в России. Да и вообще — начинать продвижение отечественного бренда со лжи — не самая лучшая маркетинговая стратегия, как мне кажется.

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