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Дорожное строительство

Более миллиона тонн рельсов закупили в РЖД в 2023 году

 © metalinfo.ru

Масштабная модернизация сети железных дорог требует больших объёмов материалов.

Для ремонта железнодорожных путей и нового строительства приобретено в прошлом году более 1 млн тонн рельсов. Все — отечественного производства. Это почти на 60 тыс. тонн больше, чем в 2022 году.В том числе 658,4 тыс. тонн (+3%) стометровых дифференцированно-термоупрочненных рельсов. Такие укладываются на особо грузонапряжённых или высокоскоростных участках пути.

Кроме того, для обновления инфраструктуры закуплено:

↗️ 7 млн железобетонных шпал

↗️ 53 тыс. тонн рельсовых скреплений

↗️ 13,1 млн кубометров щебня

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Источник: https://t.me/telerzd/4318

РЖД, рельсы
  • Нет аватара nabludatel71
    22.01.2418:42:50

    А есть коэффициент перевода тонн рельсов в километры пути? Было бы интересно.

    #1276120
    • Нет аватара cheri
      22.01.2421:55:32

      Получается, если 130 тонн составляют 1 км однопутного пути, то 1 млн. тонн = около 7,3 тыс. км.

      Скорее всего часть пошла на новое строительство, а другая — на замену старого.

      #1276128
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