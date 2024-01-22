Более миллиона тонн рельсов закупили в РЖД в 2023 году

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Масштабная модернизация сети железных дорог требует больших объёмов материалов.

Для ремонта железнодорожных путей и нового строительства приобретено в прошлом году более 1 млн тонн рельсов. Все — отечественного производства. Это почти на 60 тыс. тонн больше, чем в 2022 году.В том числе 658,4 тыс. тонн (+3%) стометровых дифференцированно-термоупрочненных рельсов. Такие укладываются на особо грузонапряжённых или высокоскоростных участках пути.

Кроме того, для обновления инфраструктуры закуплено:

↗️ 7 млн железобетонных шпал

↗️ 53 тыс. тонн рельсовых скреплений

↗️ 13,1 млн кубометров щебня

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