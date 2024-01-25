НИИ «Гириконд»: инфракрасные фильтры для военных и гражданских видеосистем на замену импортным

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку оптических инфракрасных фильтров для аппаратуры видеонаблюдения, тепловизоров и систем наведения.

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Изделия предназначены для обеспечения съемки в условиях недостаточной видимости — в сумерках, темноте, тумане, при задымлении, во время песчаной или снежной бури.

Фильтры легко монтируются на любой объектив и позволяют получать изображение в спектральном диапазоне от 2 мкм до 20 мкм. Изделия способны заместить зарубежные аналоги шведских, американских и английских производителей.

Интерференционные инфракрасные фильтры «Аметист-ИК» являются инициативной разработкой входящего в «Росэлектронику» НИИ «Гириконд». Освоенная предприятием линейка включает в себя коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры.

Применение современных технологий вакуумного осаждения многослойных тонкопленочных покрытий позволило добиться нужных спектральных характеристик. Фильтры сохраняют рабочие свойства в течение 15 лет при эксплуатации в температурном режиме от -60 до 70 градусов по Цельсию и относительной влажности 98%. Изделия соответствуют требованиям Минобороны России и могут применяться не только в гражданских системах видеонаблюдения и контроля, а также в составе комплексов специального назначения.

«Непрерывно расширяющийся рабочий спектральный диапазон функционирования приборов требует создания новых оптических фильтров. Разработанные предприятием изделия обладают характеристиками на уровне ведущих зарубежных аналогов, выпускаемых компаниями Spectrogon, Andover, Edmund Optics, NOС. Планируем, что основными заказчиками станут государственные предприятия и частные компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области оптоэлектронного приборостроения», — заявила заместитель генерального директора НИИ «Гириконд» по развитию бизнеса Александра Кряжева.

Справка: НИИ «Гириконд» — базовое предприятие радиоэлектронного комплекса РФ в области конденсаторов и нелинейных полупроводниковых резисторов.

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