Новый детский сад открылся на Ямале

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В новом корпусе детского сада «Оленёнок» в Мужах разместятся ясельные группы для 50 малышей от года до трех лет. На площади почти в 400 квадратных метров оборудовали раздевальные и игровые комнаты, многофункциональный зал для занятий.Это строительство еще и пример успешного взаимодействия муниципалитета с застройщиком. Он со всей ответственностью подошел к строительству, понимая, что работает ради будущего детей. Новый корпус возвели рядом с корпусом, открывшемся несколько лет назад.

© yanao.ru

Всего в поселке находятся три детских сада. «Аленушку» посещают 135 детей, «Олененка» — 184 ребенка, «Буратино» — 82 малыша.

Обновление детсадов, в том числе в отдаленных населенных пунктах, - задача, поставленная главой региона. За пять лет в округе открыли 28 новых дошкольных учреждений. Полностью ликвидирована очередь в детсады. Строительство продолжается: завершают детсад в Антипаюте, новое дошкольное учреждение строится в селе Самбург, ведется подготовка к строительству детского сада в селе Шурышкары. Запланировано возведение детсадов в Губкинском, Салехарде и Тарко-Сале.

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