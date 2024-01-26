«Адмиралтейские верфи» завершили испытания траулера «Капитан Мартынов» проекта СТ-192

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Судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» успешно завершил ходовые испытания большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Мартынов» проекта СТ-192. Об этом сообщает Телеграм-канал завода.

В течение шести дней на борту судна практически в круглосуточном режиме работала сдаточная команда, в которую вошли представители контрагентских организаций и производственных подразделений «Адмиралтейских верфей», всего 200 человек.

Специалисты провели режимные испытания пропульсивного комплекса траулера, а также маневренные и скоростные испытания, проверили работу рулевого, якорного и подруливающего устройств, системы связи, навигации и локации.

В настоящее время на южном и северном стапелях предприятия продолжается формирование корпусов, а также насыщение оборудованием пятого и шестого БМРТ — «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков».

Проект СТ-192 основан на концепте ST-192RFC норвежского бюро Skipsteknisk, технический проект разработан «Морским инженерным бюро», созданием рабочей конструкторской документации занимается КБ «Вымпел». Судно рассчитано на экипаж в количестве 40 человек и служебный персонал в количестве до 99 человек.

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