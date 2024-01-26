«КАМАЗ» нарастил продажи пассажирского транспорта

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В ПАО «КАМАЗ» подвели итоги работы в области реализации пассажирского транспорта: по результатам 2023 года рост объёма продаж составил 25%.

В 2023 году одним из ключевых направлений работы крупнейшей российской компании, специализирующейся на выпуске коммерческой автотехники разного назначения, стало производство широкого спектра пассажирского транспорта. Несмотря на все сложности и вызовы нового времени «КАМАЗу» удалось не только увеличить объёмы производства пассажирской техники, но и расширить продуктовую линейку.

Всего в прошлом году было реализовано свыше 1450 автобусов НЕФАЗ и 477 электробусов КАМАЗ — рост продаж пассажирской техники составил 25% по сравнению с 2022 годом. При этом доля «КАМАЗа» на российском рынке электробусов большого класса достигла 96%, а на рынке автобусов большого класса без учёта сегмента туристических автобусов компания занимает 33%. Таким образом, «КАМАЗ» остаётся ведущим российским производителем пассажирского транспорта.

Одним из самых значимых достижений 2023 года стало расширение сотрудничества с ключевым потребителем — городом Москвой. В марте 2023 года ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс» заключили пятый по счёту контракт на поставку 1000 электробусов в 2023-2024 годах. Подписанный контракт стал крупнейшим в Европе на поставку электробусов. В рамках этого договора автопроизводитель в прошлом году передал 380 электробусов КАМАЗ-6282. Выпускаемые «КАМАЗом» электробусы по своим потребительским свойствам не имеют аналогов в России.

Государство проводит планомерную поддержку внутренних пассажирских перевозок. Стратегический план по развитию сектора учитывает потребности граждан и бизнеса: беспилотные технологии, скорость, безопасность и комфорт. Благодаря финансовой поддержке со стороны государства российские регионы получили возможность приобрести инновационную технику. «КАМАЗ» активно включился в реализацию этого масштабного проекта и в 2023 году поставил 97 электробусов КАМАЗ-6282 в семь городов: Волгоград, Пермь, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Таганрог и Волгодонск.

В 2023 году компания продолжила поставки пассажирских автобусов постоянным клиентам. Так, крупные партии автобусов были реализованы в Республику Башкортостан, Ростов-на-Дону, Москву, Екатеринбург, Кемерово, Пермь, Омск.

Кроме того, география продаж «КАМАЗа» в 2023 году существенно расширилась. На маршруты Подмосковья впервые вышли свыше 400 автобусов НЕФАЗ, также пассажирская техника была поставлена в Оренбург, Братск, Красноярск, Ярославль, Южный Сахалин, Липецк, Белгород и другие крупные города. Большая часть камазовской техники была передана в рамках реализации государственных программ, направленных на комплексное обновление парка общественного транспорта в стране. Среди них — масштабная программа специальных казначейских кредитов, программа льготного лизинга автобусов с привлечением средств ФНБ, а также нацпроект «Безопасные качественные дороги» и федеральный проект «Чистый воздух».

Спрос на пассажирскую технику производства «КАМАЗ» ежегодно растёт, поэтому компания продолжает работу по расширению продуктового портфеля. В 2024 году запланированы запуск в серийное производство и старт продаж новых продуктов: автобуса среднего класса, автобуса особо большого класса, троллейбуса, электробуса с ночной зарядкой, электробуса особо большого класса с ночной и быстрой зарядкой. Большое внимание будет уделено и работе по развитию сервиса пассажирского транспорта в регионах, которая предусматривает формирование склада востребованных запчастей, программ обучения персонала и многое другое.

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