Отечественный биопрепарат для борьбы с сине-зелеными водорослями в водохранилищах.

Взвеси, органические вещества, нефтепродукты, моющие средства, фенолы, металлы, донные илистые отложения, соединения азота, фосфаты, опасные микроорганизмы, — вот неполный перечень веществ, загрязняющих водоемы. Год за годом загрязнения накапливаются в воде и донных отложениях рек, водохранилищ, озер. Отечественный биопрепарат для биологической очистки и восстановления биологического баланса водоемов Микрозим® Понд Трит® без вреда для природы безопасно разрушит и переработает органические загрязнители, развернет вспять процесс эвтрофикации, и восстановит биологическое равновесие.

Микробиологический биопрепарат Микрозим® Понд Трит® содержит научно-составленную консорцию, выделенных из водоемов и почв естественных сапрофитных микроорганизмов (бактерий), отличающихся естественной способностью целенаправленно и эффективно разрушать, усваивать и полностью перерабатывать органические загрязнители, являющиеся бичом современных рек и озер, обращать вспять процесс эвтрофикации (перенасыщения питанием) водоемов, восстанавливать биологическое равновесие, очищать воду и донные отложения от органического и биогенного загрязнения. Введение биопрепарата Микрозим® Понд Трит® позволяет комплексно очистить водный объект от донных отложений (до 40% за теплый сезон), загрязнения воды, сине-зеленых водорослей, тины, ряски, засилья высших водорослей, вызванных загрязнением водоема. Биопрепарат безвреден для человека, животных, птиц, рыб, кормовой базы, объектов природной среды.

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Плачевное состояние водоема — водное зеркало скрылось под слоем зеленого водного растения — ряски.

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Над прудом поработал отечественный биопрепарат Микрозим® Понд Трит®. C начала первой обработки пруда биопрепаратом Микрозим® прошел один месяц.

Хозфекальные стоки, попадая в водоемы, вызывают взрывной рост зеленой ряски — многолетнего водного растения, способного многократно увеличивать свою популяцию за одни сутки, покрывающего мелкими зелеными листецами всю поверхность водоема.С нарушающим биологический баланс загрязнением легко справится биопрепарат Микрозим® Понд Трит® и голубое водное зеркало навсегда вернется к нам из-под зеленого ковра ряски.

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Ростом токсичных сине-зеленых водорослей водоем реагирует на загрязнение.

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На обработку биопрепаратом Микрозим® Понд Трит® водоем отвечает чистой прозрачной водой.

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Как ни объясняй недопустимость такого отношения к водоемам- продолжается сброс в пруд отработанных моющих средств. Результат — водоем отвечает массовым размножением токсичных сине-зеленых водорослей.

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Тяжелый случай — вместе с пеной моющих средств в воду пруда регулярно отправляют отработанные нефтепродукты. Микрозим® Понд Трит® — в эпицентр загрязнения. Цветение сине-зеленых водорослей остановлено, нефтепродукты разрушены и переработаны.

Нефтепродукты в комплексе с металлами представляют сегодня серьезную угрозу экологическому и санитарному благополучию водоемов. Нефтепродукты отнимают у воды растворенный кислород и провоцируют размножение опасных для здоровья бактерий. Биопрепарат Микрозим® Понд Трит® целенаправленно разрушает нефтепродукты в воде и донных отложениях и перерабатывает продукты разложения в экологически безопасные вещества. На выходе — углекислый газ, вода, песок.

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Бич водоемов индустриального века — токсичные сине-зеленые водоросли (цианобактерии), появляется благодаря преобладанию в сточных водах фосфатсодержащих моющих средств. Происходит перекос биологического равновесия, вода окрашивается в ярко-зеленый цвет, источает характерный запах, гибнет рыба. Биопрепарат Микрозим® Понд Трит® вернет биологическое равновесие, быстро устранит причину лавинообразного размножения сине-зеленых водорослей, остановит рост и размножение массы сине-зеленых водорослей, переработет биомассу отмерших сине-зеленых водорослей без ущерба для гидробиологического (кислородного)режима водоема, и вернет водоему чистую прозрачную воду.

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Насколько бы чистой не была вода, даже небольшого загрязнения достаточно, чтобы в водоеме начала размножаться зеленая нитчатая водоросль (тина_, способная покрыть собою водное зеркало плотным зеленым одеялом. Биопрепарат Микрозим® Понд Трит® максимально очистить воду даже от слабого загрязнения, уберет с водного зеркала зеленое одеяло, переработает отмершую тину без вреда для кислородного режима водоема.

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Из-за многолетнего интенсивного загрязнения водоем зарос сразу многими видами водной растительности: высшими водорослями, тиной, и ряской.

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Какой бы сложной ни была ситуация — результат биологической очистки водоема биопрепаратом Микрозим® Понд Трит® будет положительным.

Даже если водоем внешне выглядит удовлетворительно, вода может быть непригодной для купания — кишечная палочка, энтерококки, колиформные и термотолерантные бактерии, другие опасные для здоровья микроорганизмы, попадая в водоемы, например, с хозфекальными стоками, находят себе в водоеме достаточно питания и пригодные для размножения условия. Биопрепарат Микрозим® Понд Трит® позволяет победить болезнетворные микробы, очищая воду от органических веществ, и биологически подавляя размножение болезнетворных бактерий. Очистка воды происходит по всем показателям СанПин «Охрана поверхностных вод»: БПК, ХПК, численности колиформных и термотолерантных бактерий, ОМЧ+37/ОМЧ+22. Водоем быстро восстанавливается как место для купания.

Растворенный кислород — очень важный показатель качества воды. Микрозим® Понд Трит® эффективно восстанавливает кислородный режим водоема, разрушая свободную органику и уменьшая внутреннее биологическое (БПК) и химическое (ХПК) потребление кислорода.Микрозим® Понд Трит® позволяет восстановить прозрачность воды, делая воду такой, какой она должна быть — без цвета, запаха и вкуса.

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© st.volga.news

В любом водоеме с годами накапливаются донные отложения. Донный ил не менее чем на 40% состоит из органических веществ. Это позволяет с помощью Микрозим® Понд Трит® разрушить до половины донных илистых отложений с образованием воды, углекислого газа, и песка. Снижается внутренняя органическая нагрузка на водоем, газообразование, предупреждаются, вызванные гниением донной органики, заморы. Мягкое, илистое дно, в котором утопают ноги, превращается в твердое, песчаное.

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© st.volga.news

Речное течение очистке — не помеха. Микрозим® Понд Трит® возвращает чистое, твердое дно и прозрачную воду рекам.

Длительное загрязнение водоема приводит к явлению известному как «эвтрофикация» — к перекормленности, перенасыщенности водоема питательными веществами (биогенными элементами). Микрозим® Понд Трит® позволяет полноценно вести борьбу с этим явлением в любых масштабах, создавая задел экологического благополучия на десятилетия вперед.

Впервые биопрепарат Микрозим® Понд Трит® применен для очистки Краснопресненских прудов Московского зоопарка. Начиная с июня по сентябрь пруды обрабатывались дозами биопрепарата Микрозим® Понд Трит®. В результате, в течение одного месяца с начала обработки у водоема исчез неприятный запах, через 2 месяца существенно увеличилась прозрачность воды, а к сентябрю — снизился уровень донного осадка. Негативных последствий для обитателей зоопарка, в частности, для рыб и водоплавающих птиц не выявлено.

Биологическая очистка воды и донных отложений водоема путем естественных биологических процессов самоочищения достигается без разрушающего механического или химического вмешательства в экосистему. Расход биопрепарата на очистку водоема составляет не более 1 грамма сухой порошковой формы препарата на 1 м³ воды/донного ила.

Биопрепарат Микрозим® Понд Трит® поставляется в виде сухого порошка. Микрозим® Понд Трит® — для очистки прудов, озер, рек.

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