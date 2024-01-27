Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1в» с космическим аппаратом военного назначения

Плесецк © avatars.mds.yandex.net

Сегодня с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся очередной пуск ракеты-носителя «Союз 2.1в» с космическим аппаратом (КА) военного назначения. Таким образом, из 19 космических запусков России в 2023 году 8 были выполнены в интересах Минобороны.

Обычно в оборонном ведомстве по вполне объяснимым причинам не сообщают, какие конкретно аппараты были выведены орбиты. Однако по некоторым косвенным признакам можно предположить, что часть из них были разведывательными спутниками нового поколения.

Состояние военной космической группировки дистанционного зондирования Земли на начало 2022 года было совершенно неудовлетворительное. Хотя проблема дефицита (вернее — почти полного отсутствия) (https://bmpd.livejournal.com/4138303.html) таких КА остро выявилась еще в Сирии, ситуация с годами не менялась, что самым скверным образом сказалось на разведывательных возможностях ВС РФ в ходе СВО.

Однако за два года положение стало все же лучше: по некоторым данным, на орбите появились аппараты серий «Раздан» и «Барс-М». Их отдельные характеристики, возможно, где-то далеки от современных западных аналогов, но все же явно выше тех устаревших российских и советских КА, которыми ранее располагали ВС РФ.

Тем не менее, работы предстоит еще очень много — от космической разведки до развертывания группировки связи (https://t.me/rybar/40563) с возможностью высокоскоростной передачи данных. Без всего этого успешно действовать в конфликтах высокой интенсивности и сейчас затруднительно, а в будущем станет вовсе невозможным.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.