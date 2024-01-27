стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Космонавтика

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1в» с космическим аппаратом военного назначения

ПлесецкПлесецк © avatars.mds.yandex.net

Сегодня с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся очередной пуск ракеты-носителя «Союз 2.1в» с космическим аппаратом (КА) военного назначения. Таким образом, из 19 космических запусков России в 2023 году 8 были выполнены в интересах Минобороны.

Обычно в оборонном ведомстве по вполне объяснимым причинам не сообщают, какие конкретно аппараты были выведены орбиты. Однако по некоторым косвенным признакам можно предположить, что часть из них были разведывательными спутниками нового поколения.

Состояние военной космической группировки дистанционного зондирования Земли на начало 2022 года было совершенно неудовлетворительное. Хотя проблема дефицита (вернее — почти полного отсутствия) (https://bmpd.livejournal.com/4138303.html) таких КА остро выявилась еще в Сирии, ситуация с годами не менялась, что самым скверным образом сказалось на разведывательных возможностях ВС РФ в ходе СВО.

Однако за два года положение стало все же лучше: по некоторым данным, на орбите появились аппараты серий «Раздан» и «Барс-М». Их отдельные характеристики, возможно, где-то далеки от современных западных аналогов, но все же явно выше тех устаревших российских и советских КА, которыми ранее располагали ВС РФ.

Тем не менее, работы предстоит еще очень много — от космической разведки до развертывания группировки связи (https://t.me/rybar/40563) с возможностью высокоскоростной передачи данных. Без всего этого успешно действовать в конфликтах высокой интенсивности и сейчас затруднительно, а в будущем станет вовсе невозможным.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://t.me/rybar/55394

Союз 2.1в, космодром Плесецк
  • АНС АНС АНС АНС
    27.01.2416:18:36

    из 19 космических запусков России в этом году 8 были выполнены в интересах Минобороны

    В 2024 году?

    #1276418
  • Нет аватара termometrix
    27.01.2416:45:45

    «таких КА остро выявилась еще в Сирии, ситуация с годами не менялась, что самым скверным образом сказалось на разведывательных возможностях ВС РФ в ходе СВО.

    Состояние военной космической группировки дистанционного зондирования Земли на начало 2022 года было совершенно неудовлетворительное. Хотя проблема дефицита (вернее — почти полного отсутствия

    Источник: https://t.me/rybar/55394

    (https://bmpd.livejournal.com/4138303.html)"

    ---------------------------------------------------------------------

    Достаточно субъективная оценка военных корреспондентов, известных своей необъективностью, предвзятостью и неуважением к Минобороны России.Военкоры известны своими претензиями знать и понимать все о военной науке.

    Намек понятен.Два года назад Россия не была готова к войне, а точнее к такой тактике ведения войны,тактике военного истощения,все сплошной провал,

    и именно поэтому виновато военное и политическое руководство страны.

    Отредактировано: termometrix~16:52 27.01.24
    #1276420
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      27.01.2416:56:36

      Я привел этот пост с сознанием того что он не такой однозначный. Но все-таки страна начала уступать в этой области западу — насколько серьезно мне сложно судить. Сам Рыбарь порой очень резкий, но одназначно болеет за страну.

      Нужно прислушиваться разным мнениям. Важно что страна интенсивно работает в области космической разведки (связи тоже). Поэтому решился перепечатать этот пост — почти     без изменений.

      Касательно готовности к такой войне — в стране был создан большой потенциал и он теперь проявляется все сильнее. И это самый важный вывод.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~17:01 27.01.24
      #1276423
      • Нет аватара termometrix
        27.01.2417:13:34

        Дальше «Рыбарь» пишет свое «гениальное открытие»:

        с возможностью высокоскоростной передачи данных. Без всего этого успешно действовать в конфликтах высокой интенсивности и сейчас затруднительно, а в будущем станет вовсе невозможным.

        Это давно известно, еще с 2003 г.,еще со времен войны в Ираке, когда американцам пришлось использовать свою гражданскую группировку спутников или более 450 аппаратов, потому что информационные каналы их военной группировки спутников были слишком медленными для передачи и обработки всей информации.

        Получается, что наши военные аналитики и эксперты более 20 лет не усвоили никакие уроки на международной арене, по мнению военного корреспондента Рыбарь, и теперь он должен читать им лекции о доктрине современной войны.

        Словарь блогера Александр Роджерс: «военкоры» — «военкуры», «Рыбарь» — «Рыдарь».

        Отредактировано: termometrix~17:53 27.01.24
        #1276424
      • Badassgoliath Badassgoliath
        27.01.2417:17:28

        Рыбарь порой очень резкий, но одназначно болеет за страну.

        Если это был упрёк с его стороны, то он в корне не прав. Не так уж легко обосновать существенные расходы на улучшение чего-то такого, что и без того работает. Попробуйте у себя в семье доказать, что надо заменить радиатор отопления на более мощный, когда и нынешний хорошо греет. Конечно, если ты печатаешь мировую резервную валюту, то такой вопрос в значительной степени сглаживается. Но если нет, то к средствам ты вынужден относиться внимательно.

        Вот если бы ничего не делалось даже после проявления необходимости в этом, то тогда упрёк были бы справедлив. Но это не тот случай, ибо ясно что работа идёт. Ясно так же и то, что невозможно быть заранее готовым ко всему на свете. Последние два года проявили необходимость усиления работы вообще по всем направлениям жизни страны, а не только по военному. Ну вот и работаем.

        #1276425
        • Нет аватара termometrix
          27.01.2417:35:14

          Вот например спутники ДЗЗ Ресрус-П,которые работают с 2016 г.

          С помощью прибора «ГЕОТОН-Л1» спутник может получать высокодетальную съёмку земной поверхности с разрешением 70 см в панхроматическом режиме и не хуже 3—4 м в 5 спектральных полосах. Ширина полосы земной поверхности, снимаемой за один пролёт — 38 км, что является лучшим показателем среди зарубежных и отечественных КА при данном пространственном разрешении

          Производительность съёмки оценивается в 1 млн км² в сутки, максимальная протяжённость территории земной поверхности, отснятая за одно включение, составляет две тысячи километров

          А также были и другие аппараты к 2022 г.

          Конечно, если ты печатаешь мировую резервную валюту, то такой вопрос в значительной степени сглаживается.

          Да и когда весь мир работает на нужды американской военной электроники,ВПК и космонавтики,то тогда сделать все наилучшим образом и в больших объемах- намного проще.

          Отредактировано: termometrix~17:52 27.01.24
          #1276426
      • Нет аватара termometrix
        27.01.2417:38:37

        Но все-таки страна начала уступать в этой области западу

        Мы утступали Западу в области спутниковой разведки,передачи информации и точнее спутниковой элементной базы еще со времен СССР.

        Отредактировано: termometrix~18:25 27.01.24
        #1276427
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Tcheluskin
    27.01.2416:55:06

    На фото не та ракета. Союз-2.1в — без боковых блоков, и с головным обтекателем меньшего размера.

    Можно взять фото из предыдущей новости:

    #1276422
  • Нет аватара termometrix
    27.01.2418:07:50

    Шойгу: почти вся спутниковая группировка НАТО работает против российской армии.

    При этом по данным от 1 января 2023 г. на различных орбитах находится 6718 ИСЗ,среди которых 4529 ИСЗ, т. е. 67%, принадлежит США (было 63% в середине 2022 г.), КНР принадлежит 590 ИСЗ, т. е. около 9% (было 10% в середине 2022 г.), России — 174 ИСЗ,т.е. менее 3%, и 1425, т. е. 21% — всем другим

    странам. Хочу обратить внимание, что в число этих «других стран» входит большое количество государств —союзников и партнеров США. В июне 2022 г. Подкомитет по стратегическим силам Палаты представителей Конгресса США принял решение о расширении применения частных спутников для ведения разведки, в том числе на Украине.Обратите внимание, что именно в число коммерческих ИСЗ, которые составляют более 88%, входит масштабная группировка Starlink американской компании SpaceX, которая сегодня активно используется ВСУ.Сейчас эта группировка ИСЗ насчитывает более 4 тысяч единиц, а планируется разместить на орбите 12 тысяч космических аппаратов.Несколько тысяч терминалов Starlink, установленных на территории Украины, позволяют ВСУ управлять беспилотниками, получать разведданные, поддерживать связь и т.д

    https://www.ime...-Romashkina.pdf

    #1276429
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.01.2418:27:09

    Все ясно — Россия сражается сейчас не против ВСУ — они пушечное мясо — а против коллективного Запада.

    Но именно западная космическая разведка и связь оказались так важные для поддержки ВСУ — сильно редуцировался фактор внезапности в военных действиях ВС РФ (совместно с БПЛА).

    Да и космическая связь очень крепко помoгает ВСУ, особенно в обороне.

    Самое важное эти 8 пусков за один год, переход к новым констукциям и работа над еще более совершенныи платформами.

    Хотелось бы иметь все сразу — это ведь жизнь бойцов — но так не бывает.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:30 27.01.24
    #1276431
    • Нет аватара termometrix
      27.01.2419:00:12

      НАТО в течение многих лет перед началом спецоперации передавало Украине разведданные о позициях российских вооруженных сил.Вся военная доктрина НАТО была направлена ​​на войну против России.

      #1276432
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,