В Санкт-Петербурге выпустили первый в мире вакуумный насос напечатанный на 3D принтере

Компания ООО «ЕМС» запустила в серийное производство свою очередную разработку — первый в мире Вакуумный мембранный насос «MV-3», изготовленный с использованием передовых аддитивных технологий.

https://sun9-49.userapi.com/impg/V-dQc21xh8a1tMh58HmCTyLsz49KIkUB_3Cvsw/dJv2EGKamDA.jpg?size=960x1280&quality=95&sign=fc87c0ce845385dddf4fd4e315d27d6d&type=album © sun9-49.userapi.com

Этот насос создан на основе уникальных фотополимерных мономеров, разработанных совместно с компанией HARZ Labs.

https://sun9-66.userapi.com/impg/iSr1ib_knal4I5CSHEKlLJpLwVTqPE1zESNclg/_ugv-WiNI3w.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=4c5c95b7a0c3195cb6412792ca197cb1&type=album © sun9-66.userapi.com

Двухступенчатый вакуумный мембранный насос MV-3 обладает невероятным количеством преимуществ по сравнению с импортными аналогами, он может применяться, как самостоятельный агрегат, так и в составе откачной группы или иного оборудования.

https://sun9-58.userapi.com/impg/iJRhv2Li_GJBDWOmjGjaXkzbYEgZqG9OEw6srA/a6vji2pY-wI.jpg?size=960x1280&quality=95&sign=45ee5640910c223ee0d13b8b8e077077&type=album © sun9-58.userapi.com

Данный вакуумный насос на 80% произведен с применением аддитивных технологий, что позволило снизить стоимость и скорость производства по сравнению с существующими аналогами. Малый вес и наличие своей операционной системы позволяет применять данный насос в широком спектре задач. Предельно остаточное давление в зависимости от модификации варьируется от 200 mBar до 10 mBar. Кроме того, система питания насоса работает от постоянного тока 12 В, что значительно снижает энергопотребление и способствует экономии электроэнергии.

https://sun9-52.userapi.com/impg/F_zCpW_iCnYkL9T6nwHlGfBZef_-rDO_HkFFnQ/FSS9RyAx6ZI.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=37c8497f51022a9eff52ab7437889342&type=album © sun9-52.userapi.com

Применение фотополимерных мономеров собственной рецептуры позволило сделать насос MV-3 не только мощным и эффективным, но и экологически чистым. Насос MV-3 идеально подходит для использования в различных отраслях, где требуется вакуумная техника высокого качества, таких как медицина, пищевая промышленность, радиоэлектронная промышленность, химическая промышленность, космическая отрасль и т. д.

https://sun9-65.userapi.com/impg/5O7ShHklXQgdJ3blVKVCiXxObXtvhuYqThIBJQ/JY7-mBjbO6A.jpg?size=960x1280&quality=95&sign=e6b53ac41e07a677e78e28a0d210cbbf&type=album © sun9-65.userapi.com

Уникальность мембранного насоса MV-3 в том, что под конкретные задачи заказчика возможно изменять конструкцию корпуса, места крепления, скорость работы, без удорожания стоимости изготовления какой-либо дополнительной оснастки и освоения новых производственных линий, что дает ему возможность его применения практически в любой отрасли.

https://sun9-21.userapi.com/impg/49nEUwlpXyHU3dHk0Q3mqSQPDfBCFZnIvKCOVQ/ftc93SpBzvA.jpg?size=960x1280&quality=95&sign=2527e2e150b13de908b2c8f91b0feddc&type=album © sun9-21.userapi.com

Рассмотрим технические характеристики одной из модификаций вакуумного мембранного насоса «MV-3»:

Тип: Вакуумный мембранный

Количество ступеней: 2

Предельно остаточное давление: 200 mBar

Геометрическое быстродействие: 1.5 м3/ч

Питание12VDC 5A

Тип мотора: BLDC

Материалы: Мономерные фотополимеры, сталь 20

Масса: 1,2 кг

Габаритные размеры:

https://sun9-65.userapi.com/impg/UEE8adkoNYEOycyqJvoEnUw6YeZMRYalWWQkrQ/sBKxgBo2rXo.jpg?size=1666x1450&quality=95&sign=18ed709c781a2755477704a49b7f3cc4&type=album © sun9-65.userapi.com

Насос MV-3 от компании ООО «ЕМС» — это новое слово в области вакуумной техники. Благодаря использованию передовых аддитивных технологий и уникальных фотополимерных мономеров, данный насос превосходит импортные аналоги по множеству факторов, включая массу, габаритные размеры, систему питания и энергосбережение. Это именно то, что нужно современным предприятиям, стремящимся к оптимизации производственных процессов и сокращению затрат на энергию.

Сайт компании: https://www.npoems.ru

Группа в ВК: https://vk.com/emc2group

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.