В Ростовской области открыли фабрику по производству спецодежды для бойцов СВО

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В Шахтах Ростовской области открылась новая фабрика «Булава», специализирующаяся на производстве спецодежды для участников специальной военной операции.

Отмечается, что «Булава» будет осуществлять полный цикл производства спецодежды, включая летний, зимний и демисезонный ассортимент бесшовного белья. Предприятие планирует применять инновационные материалы и создавать собственные модели, обладающие уникальными свойствами для предметов экипировки военнослужащих.

Инвестиции в запуск предприятия составили более 200 млн рублей

Помимо этого, рассматривается возможность организации экспериментального производства с участием молодых специалистов. При фабрике будет открыт учебно-производственный комбинат, который поможет выпускникам вузов и ссузов получить необходимые навыки работы на установках с программным управлением.

— Открытие нового предприятия принесет значительные экономические выгоды для региона. Фабрика намерена создать 400 новых рабочих мест для швей, раскройщиков, логистов, технологов, конструкторов и др, -заявили в донском правительстве.

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

Фото — https://ok.ru/s...156847026843819

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