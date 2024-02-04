В Москве открыты два новых путепровода

© sun9-78.userapi.com

В Москве открыли два путепровода в районе ТЦ «Мега Тёплый Стан». Строительство закончили на три месяца раньше срока. Благодаря им улучшится транспортное обслуживание больше 115 тысяч жителей поселения Сосенского, а посетители ТЦ не будут делать крюк длиной почти 7 км — выезд с территории в сторону Коммунарки займёт меньше минуты, а маршрут заезда станет в 3 раза короче.

В ближайшие годы планируется построить ещё ряд дорожных объектов, которые упростят подъезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе. В самом районе Тёплый Стан строится станция «Генерала Тюленева» новой Троицкой линии метро. Готовность станции — 70%, уже идут архитектурно-отделочные работы. Все основные строительные работы на ветке должны быть завершены в конце этого года.

В пешей доступности от станции живут порядка 60 тысяч человек, которые смогут добираться до метро без использования наземного транспорта и тем самым экономить до 35 минут в день. Жители получат совершенно другую транспортную доступность и до БКЛ, и до МЦК.

Кроме того, после открытия «Генерала Тюленева» снизится нагрузка на станции метро «Тёплый Стан» Калужско-Рижской линии и «Тропарёво» — Сокольнической.

© sun9-32.userapi.com

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.