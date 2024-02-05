ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедово

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Сразу два спортивных объекта открыли 3 февраля в Домодедово на территории стадиона «Авангард» — ледовую арену и футбольный манеж. Это событие очень важно для спортивной жизни округа.

Первое в Подмосковье крытое полноразмерное футбольное поле позволит заниматься профессиональным футболом круглый год.

Кроме поля, в манеже расположены тренажёрный зал, восемь раздевалок с душевыми, тренерские, медицинский кабинет.

В ледовом дворце будут работать секции хоккейной академии Вячеслава Фетисова и школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой.

В спортивном комплексе есть разминочные, бросковые зоны для полноценного тренировочного процесса.

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© domodedovod.ru

© domodedovod.ru

© domodedovod.ru