ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедово
Сразу два спортивных объекта открыли 3 февраля в Домодедово на территории стадиона «Авангард» — ледовую арену и футбольный манеж. Это событие очень важно для спортивной жизни округа.
Первое в Подмосковье крытое полноразмерное футбольное поле позволит заниматься профессиональным футболом круглый год.
Кроме поля, в манеже расположены тренажёрный зал, восемь раздевалок с душевыми, тренерские, медицинский кабинет.
В ледовом дворце будут работать секции хоккейной академии Вячеслава Фетисова и школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой.
В спортивном комплексе есть разминочные, бросковые зоны для полноценного тренировочного процесса.
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