Два станка плазменной резки ULTRATHERM эксплуатируются 24/7 на оборонном предприятии Новосибирска

На оборонном предприятии г. Новосибирска в круглосуточном режиме эксплуатируются два станка плазменной резки ULTRATHERM MTRP-1560 (1500×6000мм) производства ГК «СПИКОМ».

Станки плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-1560 © www.ультратерм.рф

— На портале станков дополнительно установлены газовые резаки «GCUT» для фигурной газовой резки металла толщиной до 150мм.

Станки плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-1560 в работе © www.ультратерм.рф

— Источники плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка до 25мм на прожиг, отрезная резка до 50мм.

— Управление станками осуществляется при помощи фирменного профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона и газового резака с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Станки плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-1560 © www.ультратерм.рф

— На станках установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул

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