В Вологодской области открыли производство строганых конструкционных пиломатериалов

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На сегодняшний день комбинат уже отгрузил более 1200 м.куб. строганной продукции на внутренний рынок.

«Реализация нового проекта началась в октябре прошлого года с целью производства продукции, которая будет выпускаться под конкретного покупателя. То есть в зависимости от потребности клиента мы можем изготавливать пиломатериал различной длины, например, 3-метровый, который активно используется на рынке домостроения в Японии, и 6-метровый для внутреннего рынка, а также вариативной ширины до 250 мм. Это позволит нам напрямую понять потребности конечного потребителя и выстроить технологию производства под его индивидуальные запросы», — рассказал управляющий директор комбината Дмитрий Орлик.

Объем инвестиций для запуска нового производства составил 63 млн рублей, проект реализовали за один год, создали 20 рабочих мест. Новый цех предназначен для изготовления строганых конструкционных пиломатериалов с заданными параметрами качества путем четырехсторонней обработки пиломатериалов высшего сорта. Его оборудование позволяет торцевать строганые пиломатериалы для достижения заказной длины, то есть выпускать чистовые конструкционные заготовки или готовые изделия. Сырьем для строгального цеха служат сухие сортированные обрезные пиломатериалы из древесины хвойных пород, произведенные лесопильным цехом.

«Мы стали первыми покупателями новой продукции комбината. Строганую доску используем в конструктивных элементах домостроения. При выборе поставщика материалов в первую очередь нам важна возможность узнать изнутри все производственные процессы и технологию, чтобы оценить качество сырья, и, разумеется, планомерность поставок, потому что строим много, по всей России, возвели уже более 300 тысяч домов. Продукция компании полностью оправдала наши ожидания, поставщик надежный и проверенный временем, поэтому работаем на регулярной основе», — поделился генеральный директор компании «Зодчий» Михаил Королев.

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